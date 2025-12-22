Twist inaugura novo escritório e celebra fase de expansão

A Twist, agência full-service de marketing, acaba de inaugurar sua nova sede na Torre Norte do Centro Empresarial Nações Unidas, um dos principais edifícios corporativos de São Paulo. O novo espaço simboliza um marco na trajetória da agência, que em 2025 conquistou grandes contas e vive uma fase acelerada de crescimento e consolidação no mercado de comunicação e marketing.

O projeto arquitetônico do escritório traduz o próprio DNA da marca e seu slogan “we do it with a twist”, que reforça a proposta de entregar sempre algo a mais, com coração e excelência em cada detalhe. Logo na entrada, um túnel iluminado por LEDs conduz visitantes a um ambiente imersivo, representando a passagem de um universo corporativo tradicional para um mundo de ideias criativas.

“Queríamos um espaço que contasse nossa história e nosso jeito de pensar: vibrante, colaborativo, inovador e fora da caixa”, explica o CEO da Twist, Mauro Palacios. Os detalhes refletem esse propósito, desde o neon com o lema da agência, até as luminárias da copa com design “retorcido”, que simbolizam a visão de enxergar tudo sob uma nova perspectiva.

O projeto é assinado pelo arquiteto Rodrigo Angulo, da Sampa Arquitetura, que, segundo a empresa, soube traduzir perfeitamente a cultura e as necessidades da equipe. O resultado é um ambiente open space, sem barreiras entre departamentos, estimulando a troca entre profissionais, a colaboração e o fluxo criativo contínuo.

Além do conceito estético, a nova sede conta com cinco salas de reunião flexíveis, incluindo uma master que pode ser transformada em auditório para workshops e palestras, e um estúdio completo para produção de vídeos, podcasts, lives e ensaios fotográficos.

Em linha com a pauta de sustentabilidade, o projeto atua dentro das práticas do Green Building Council e está em um condomínio com certificação LEED Platinum. Outra novidade é que o local terá um grafite assinado pelo artista Cusco Rebel.

Com um investimento superior a meio milhão de reais, a Twist passou de um escritório com capacidade para 40 colaboradores e uma sala de reunião para um espaço que comporta até 90 profissionais, cinco salas, um estúdio e um auditório próprio.

“Nossa nova casa representa muito mais do que um endereço, ela simboliza o novo momento da Twist: uma agência sólida, com estrutura completa e parcerias importantes conquistadas em 2025, que refletem nossa capacidade de entregar soluções integradas e resultados reais”, completa Mauro.

Aberta a clientes, parceiros e eventos, a sede já vem recebendo encontros de mercado, treinamentos semanais e sessões de brainstorming entre equipes e marcas. “O espaço foi pensado para troca e convivência. Quanto mais gente pensando junto, mais chances de criar algo verdadeiramente inovador”, conclui o CEO da agência.