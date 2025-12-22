Estudo mostra principal motivo de troca de internet

O estudo nacional divulgado na última quinta-feira (18) pelo MelhorEscolha.com mostra que o preço continua sendo o principal fator de decisão na hora de contratar um plano de internet banda larga. De acordo com o levantamento da Percepção da Internet Residencial em 2025, 47% dos entrevistados afirmam que o valor do plano é decisivo no momento de mudar de operadora.

Entre os principais motivos citados estão encontrar um plano mais barato (30%) e o aumento da mensalidade ao longo do contrato (17%).

Os dados indicam um consumidor cada vez mais atento ao custo do serviço, especialmente em um cenário de múltiplas ofertas e concorrência acirrada entre grandes operadoras e provedores regionais.

A pesquisa do Melhor Escolha também revela que avaliar a qualidade da internet residencial já faz parte da rotina das pessoas. Cerca de 64% dos entrevistados afirmam já ter realizado testes de velocidade para verificar se a conexão entregue corresponde ao que foi contratado.

“A pesquisa mostra que o brasileiro está mais consciente sobre a internet que contrata. Hoje, ele testa, compara e questiona mais. Ainda assim, muitos consumidores não recebem o serviço como prometido, especialmente quando se trata de estabilidade”, avalia Hadassa Rodrigues, gerente de marketing do Melhor Escolha.

Apesar de o preço liderar as decisões de troca, o estudo aponta que problemas técnicos aparecem logo em seguida como fator de insatisfação. Instabilidade da conexão, quedas frequentes e desempenho abaixo do esperado são citados como motivos relevantes para a busca por outra operadora.

Para os pesquisadores, os dados indicam um mercado aquecido, no qual o consumidor está mais informado e mais disposto a trocar de prestador de serviço.

“O preço ainda é o principal gatilho para a troca, mas a experiência real de uso pesa cada vez mais. Clientes insatisfeitos com a qualidade do sinal tendem a não permanecer na mesma operadora, mesmo quando o valor é competitivo”, afirma Paulo Soares, executivo do Melhor Escolha.

A Pesquisa Percepção da Internet Residencial 2025 foi realizada em novembro com moradores de todas as regiões do Brasil que possuem acesso à internet banda larga fixa. Os resultados refletem exclusivamente a opinião dos participantes.