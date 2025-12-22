Axelspace assina acordo para um arranjo de múltiplos lançamentos e para o lançamento de novos satélites com a Exolaunch

A Axelspace Corporation (“Axelspace”), uma empresa líder em microssatélites comprometida em tornar o “espaço ao seu alcance”, tem o prazer de anunciar um acordo de múltiplos lançamentos (MLA) com a Exolaunch, uma integradora global de lançamentos e líder em gerenciamento de missões de lançamento, integração de satélites e tecnologias de implantação de satélites.

O Acordo de Múltiplos Lançamentos acelerará o crescimento da Axelspace. Em particular, um satélite programado para lançamento no âmbito do novo Acordo será utilizado no serviço de demonstração em órbita do negócio AxelLiner, o “AxelLiner Laboratory”. A Exolaunch já garantiu lançamentos para oito (8) satélites da Axelspace nas próximas missões.

A Axelspace fornece o AxelLiner Laboratory (AL Lab), um novo serviço originário do negócio AxelLiner, especializado em demonstração em órbita de componentes espaciais.

No entanto, realizar demonstrações em órbita em curto prazo é reconhecidamente um desafio significativo, devido às oportunidades inconsistentes para missões de demonstração em órbita e ao seu longo processo, desde a seleção até o lançamento, que muitas vezes pode levar até vários anos.

Nesse contexto, as políticas espaciais promovidas por órgãos governamentais — incluindo o Space Strategic Fund — posicionam o estabelecimento de uma cadeia de suprimentos doméstica de satélites como uma prioridade fundamental. Como resultado, cresce a demanda por demonstrações em órbita, realizadas em tempo hábil, de componentes inovadores de satélites originários do Japão.

Para superar os desafios existentes nas demonstrações em órbita, a Axelspace desenvolveu um serviço adaptado a essas necessidades específicas, aproveitando o curto tempo de desenvolvimento e as capacidades de produção em massa proporcionadas pelo AxelLiner.

Ao fornecer os serviços da AL Lab, reconhecemos que, em meio ao recente aumento global da demanda por lançamentos de satélites, garantir oportunidades de lançamento que possam acomodar com flexibilidade os cronogramas e órbitas desejados é um risco crítico com alto potencial de impacto na execução do serviço.

“A Axelspace é uma pioneira na indústria espacial do Japão, e temos orgulho de apoiar seu contínuo programa de lançamentos de satélites por meio deste novo Acordo de Lançamentos Múltiplos”, disse Kier Fortier, vice-presidente de Desenvolvimento Global de Negócios da Exolaunch. “Com nossa presença global, incluindo a Exolaunch Japan, e nossa ampla experiência em voos entregando pequenos satélites com segurançaàórbita, esperamos forneceràAxelspace acesso confiável a lançamentos globais e profunda experiência em gerenciamento de missões de lançamento para apoiar a implantação eficiente e rápida da constelação de satélites da Axelspace.”

