IFM Summit (Inside Facility Management) acontece em março

O setor responsável por manter lojas, escritórios, indústrias, hospitais e shoppings em funcionamento — o Facility Management (FM) — enfrenta uma pressão crescente para substituir práticas improvisadas por modelos mais estruturados de operação. Esse será o tema central do IFM Summit São Paulo 2026, marcado para o dia 26 de março, no AMCHAM Business Center, na capital paulista.

O evento discutirá como profissionais e empresas podem reduzir a dependência de rotinas reativas, ainda comuns em muitas operações, e avançar para modelos com maior previsibilidade e controle. A edição de 2026 terá como tema “Saia do Loop Reativo” e abordará estratégias relacionadas à colaboração, uso de dados e aplicação de inteligência artificial nas operações de FM.

De acordo com a organização, equipes de Facility Management em setores como varejo, saúde, hotelaria e serviços ainda atuam, em grande parte, respondendo a falhas pontuais, com pouco espaço para planejamento de longo prazo. O IFM Summit reunirá gestores e especialistas para debater alternativas a esse modelo.

Entre os temas previstos na programação estão:

Novas soluções tecnológicas para Facility Management;

Alinhamento entre FM, experiência do usuário (CX) e retorno financeiro (ROI);

Gestão do conhecimento e cultura operacional;

Uso de dados no apoio à tomada de decisão.

A agenda inclui painéis, palestras, workshops e uma feira de soluções voltadas à operação e à manutenção. O encontro também prevê momentos de networking entre profissionais que atuam na gestão de infraestrutura em empresas de diferentes setores. “O FM precisa ser estratégico. Não se trata apenas de manter prédios funcionando, mas de tomar decisões que impactam diretamente o negócio”, afirma Rafael Elias, gestor da comunidade IFM.

Bônus: panorama global de Facility Management

Antes do evento, a organização disponibiliza o estudo “O Estado das Operações de FM 2026”, que reúne dados e tendências coletados com profissionais da área em diferentes regiões. O material pode ser solicitado por meio dos canais oficiais da IFM ou baixado do site oficial da comunidade.



Os organizadores



A IFM — Inside Facilities Management é uma comunidade internacional independente voltada a profissionais da área de Facility Management. Desde 2021, promove eventos, produção de conteúdo e iniciativas de troca de experiências entre gestores e especialistas do setor.

Na América Latina, a comunidade é coordenada por Rafael Elias há três anos, com atuação na organização de eventos e na articulação de debates sobre gestão, operação e tecnologia em FM.

A Infraspeak é uma plataforma colaborativa de gestão de facilities que conecta pessoas, processos e dados operacionais. Segundo a empresa, a solução busca apoiar equipes de FM na organização das rotinas, no acompanhamento de indicadores e na integração com prestadores de serviço.

Mais informações

O ingresso para o IFM Summit São Paulo 2026 custa R$ 1.200.



Informações adicionais sobre o evento estão disponíveis nos canais oficiais da IFM nas redes sociais.