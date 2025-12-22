Consumo sustentável no Natal é prioridade para 80% do Brasil

Com a chegada das festas de fim de ano, registram-se aumentos nas compras e, consequentemente, no volume de resíduos descartados. Para auxiliar na redução do impacto ambiental, a empresa eureciclo reuniu orientações para deixar o Natal mais sustentável, focadas em escolhas de consumo consciente.

De acordo com pesquisa do Instituto Ilumeo, 80% dos entrevistados consideram essencial que produtos tenham certificação ambiental, e 79% acreditam que os selos são fundamentais para processos de reciclagem eficazes. Além disso, 75% dos consumidores afirmam conhecer o selo eureciclo.

Mudanças nas embalagens

A geração de resíduos de uso único é um dos desafios desta época, especialmente com papéis de presente plastificados ou metalizados, o que dificulta a reciclagem por cooperativas. Dados de mercado indicam que o Brasil aproveita apenas 8,3% dos resíduos gerados, evidenciando a necessidade de priorizar materiais com maior potencial de circularidade.

Como alternativa para fomentar a circularidade, a substituição de embrulhos tradicionais por ecobags ou tecidos — inspirada na técnica japonesa furoshiki — é uma solução para prolongar a vida útil do material. Essa lógica visa reduzir a pressão sobre os sistemas de coleta urbana e diminuir a pegada de carbono associada à produção de novos plásticos.

Decoração e presentes que fecham o ciclo

A sustentabilidade também deve permear a decoração e a escolha dos materiais, privilegiando itens que possam ser reciclados infinitamente ou reintegrados à natureza. O vidro, por exemplo, presente em compotas e bebidas, é um material que pode ser reciclado infinitas vezes sem perda de qualidade. Incentivar presentes autorais, feitos à mão, ou o uso de materiais recicláveis na decoração, como o uso de plásticos reciclados ou itens naturais, não apenas reduz custos, mas educa para a valorização do resíduo como recurso.

“O espírito natalino é, por essência, um convite à renovação, e acreditamos que esse olhar deve se estender também à nossa relação com o consumo e o descarte. O futuro das celebrações passa por escolhas que entregam afeto sem gerar passivos ambientais — seja ao optar por uma embalagem reutilizável ou ao priorizar marcas que investem na recuperação de embalagens e reciclagem. Essa postura mostra que é possível manter a magia e a estética das festas integrando a sustentabilidade à tradição. Afinal, cada decisão consciente na gôndola é um impulso real para a economia circular e para o legado ambiental que deixaremos para os próximos anos”, afirma Marcella Buenos, Diretora de Economia Circular da eureciclo.

Consumo com propósito

A instituição relata que repensar o ato de presentear envolve priorizar marcas com metas de responsabilidade socioambiental. Ao optar por produtos com certificação de reciclagem, o consumidor auxilia no financiamento da cadeia de reciclagem, visando garantir que um volume equivalente de material seja reinserido no ciclo produtivo e fortalecendo as centrais de triagem. A eureciclo afirma que, com essas iniciativas, busca-se incentivar marcas e consumidores a avaliarem o impacto dos detalhes da celebração natalina para que a data atue como um motor de economia circular.

Sobre a eureciclo

A eureciclo é um negócio de impacto socioambiental que conecta as empresas à cadeia de reciclagem, visando garantir a compensação dos resíduos e o investimento na economia circular. Na prática, a eureciclo garante a compensação do material equivalente gerado pelas empresas com rastreabilidade e proximidade com todas as etapas da logística reversa.

A solução eureciclo tem como propósito ampliar as taxas de reciclagem do Brasil, e para isso, trabalha como um consultor sustentável para empresas de pequeno, médio e grande porte com o objetivo de fazer a gestão dos resíduos com um olhar inovador sobre embalagens sustentáveis e logística reversa, levando visibilidade e investimento para a economia circular. Para isso, a eureciclo conta com a parceria de mais de 500 operadores homologados e cooperativas nessa jornada.

Desde o começo de sua história, como resultado do relacionamento com mais de 7 mil clientes, a eureciclo conseguiu que mais de 1,7 milhão de toneladas de resíduos fossem destinados corretamente e impactando direta e indiretamente mais de 16 mil famílias que vivem da cadeia de reciclagem, além de distribuir mais de R$106 milhão às mais de 500 centrais de triagem e cooperativas parceiras. Garantindo ainda, que todo o processo evitasse que mais de 3.5 milhão de toneladas de CO2 fossem emitidas para a atmosfera em todo o processo de reciclagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A eureciclo é certificada como Empresa B, que indica um modelo de negócio com foco no desenvolvimento social e ambiental e é premiada como Best for the World™, pela contribuição para o bem-estar econômico e social das comunidades onde atua. Além disso, também foi reconhecida com o Prêmio ECO® de 2022 e 2024, e selecionada para a lista das 100 startups to Watch, que enaltece os negócios mais promissores do ecossistema de inovação brasileiro.