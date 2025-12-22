Segundo maior diamante do Brasil é descoberto em MG

Um diamante bruto com peso de 646,78 quilates foi identificado no município de Coromandel, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Avaliada em aproximadamente R$ 16 milhões, a pedra passa a ocupar a segunda posição entre os maiores exemplares já encontrados no Brasil, de acordo com informações confirmadas pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

Com a nova descoberta, Coromandel consolida-se como o município brasileiro onde foram localizados os dois maiores diamantes já registrados em território nacional. O maior deles, conhecido como diamante Getúlio Vargas, foi encontrado em 1938 e possui 727 quilates. Já o diamante identificado em 2025 ocupa agora o segundo lugar no ranking histórico.

Um achado de milhões

Considerando que um quilate equivale a 0,2 grama, o exemplar recém-descoberto apresenta peso estimado de cerca de 129,36 gramas. O volume e as características da pedra chamaram a atenção de especialistas e autoridades do setor mineral, que acompanham o processo de regularização e certificação.

O diamante foi encontrado no mês de maio de 2025 em uma área autorizada para exploração mineral de pequena escala, classificada como Permissão de Lavra Garimpeira (PLG). O título da área encontra-se em vigor, o que indica que a atividade ocorre dentro dos parâmetros legais estabelecidos pela ANM.

Segundo informações da Prefeitura de Coromandel, a extração ocorreu às margens do rio Douradinho. A pedra apresenta coloração marrom, característica que influencia diretamente na sua avaliação comercial, juntamente com fatores como peso, pureza e transparência.

Impacto econômico para o município

De acordo com o prefeito de Coromandel, Fernando Breno, a descoberta do diamante gera reflexos diretos na arrecadação municipal. Pela Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), incide uma alíquota de 2% sobre a receita bruta da venda do mineral, já descontados os tributos pagos durante a comercialização.

Com base no valor estimado da pedra, a arrecadação destinada ao Governo Federal, com repasse integral ao município, pode chegar a aproximadamente R$ 320 mil. O montante deverá ser aplicado conforme as diretrizes legais que regem o uso dos recursos provenientes da atividade mineral.

Após o achado, o proprietário da área — cuja identidade não foi divulgada — realizou a declaração oficial da descoberta no Relatório de Transações Comerciais (RTC). O procedimento foi feito junto ao Cadastro Nacional de Comércio de Diamantes (CNCD) no dia 29 de maio, cumprindo todas as exigências legais.

Com a regularização concluída, o diamante pode ser comercializado tanto no mercado interno quanto no exterior, desde que respeitados os critérios e normas estabelecidos pelos órgãos reguladores brasileiros.

Como é definido o valor de um diamante

O CEO da Fábrica do Ouro e especialista em joias de alto padrão e pedras preciosas, Igor Ferreira, explicou que o peso em quilates é o primeiro elemento analisado na avaliação de um diamante.

“No Brasil não existe uma tabela específica que determine valores, pois outros fatores exercem influência significativa no valor final da gema. Mas a transparência e o grau de pureza desta pedra são determinantes, pois impactam diretamente na qualidade da gema após a lapidação. No caso dela, a sua coloração também é considerada um critério essencial, já que diamantes podem apresentar diversas tonalidades, algumas mais valorizadas pelo mercado internacional do que outras”.

Segundo a ANM, qualquer eventual venda do diamante, seja para o mercado nacional ou para exportação, deve seguir as normas do Processo de Certificação de Kimberley (CPK). O Brasil integra o sistema internacional, cujo objetivo é impedir que diamantes sejam utilizados para financiar conflitos armados ou atividades ilegais.

A ANM é responsável pela representação brasileira no processo e conduz todas as etapas de identificação e caracterização do lote. Isso inclui a distribuição por peso e quilates, registros fotográficos, estimativas de valor e informações detalhadas sobre a origem e o destino do mineral.

Após a conferência técnica, o lote é embalado e lacrado por um fiscal da agência. Somente após essa etapa, e com todas as exigências atendidas, é emitido o Certificado de Kimberley, documento indispensável para a circulação legal do diamante no mercado internacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A descoberta do diamante bruto de 646,78 quilates em Coromandel reforça a importância histórica e econômica do município para a mineração brasileira. Agora, o achado segue rigorosamente os trâmites legais, desde a lavra autorizada até os processos de certificação e comercialização, garantindo transparência, controle e retorno financeiro ao poder público.