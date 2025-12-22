Assine
Segundo maior diamante do Brasil é descoberto em MG

Diamante bruto de 646,78 quilates é encontrado em Coromandel (MG) e se torna o segundo maior já registrado no Brasil, segundo a ANM.

22/12/2025 11:48

Segundo maior diamante do Brasil é descoberto em MG
Segundo maior diamante do Brasil é descoberto em MG crédito: DINO

Um diamante bruto com peso de 646,78 quilates foi identificado no município de Coromandel, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Avaliada em aproximadamente R$ 16 milhões, a pedra passa a ocupar a segunda posição entre os maiores exemplares já encontrados no Brasil, de acordo com informações confirmadas pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com a nova descoberta, Coromandel consolida-se como o município brasileiro onde foram localizados os dois maiores diamantes já registrados em território nacional. O maior deles, conhecido como diamante Getúlio Vargas, foi encontrado em 1938 e possui 727 quilates. Já o diamante identificado em 2025 ocupa agora o segundo lugar no ranking histórico.

Um achado de milhões

Considerando que um quilate equivale a 0,2 grama, o exemplar recém-descoberto apresenta peso estimado de cerca de 129,36 gramas. O volume e as características da pedra chamaram a atenção de especialistas e autoridades do setor mineral, que acompanham o processo de regularização e certificação.

O diamante foi encontrado no mês de maio de 2025 em uma área autorizada para exploração mineral de pequena escala, classificada como Permissão de Lavra Garimpeira (PLG). O título da área encontra-se em vigor, o que indica que a atividade ocorre dentro dos parâmetros legais estabelecidos pela ANM.

Segundo informações da Prefeitura de Coromandel, a extração ocorreu às margens do rio Douradinho. A pedra apresenta coloração marrom, característica que influencia diretamente na sua avaliação comercial, juntamente com fatores como peso, pureza e transparência.

Impacto econômico para o município

De acordo com o prefeito de Coromandel, Fernando Breno, a descoberta do diamante gera reflexos diretos na arrecadação municipal. Pela Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), incide uma alíquota de 2% sobre a receita bruta da venda do mineral, já descontados os tributos pagos durante a comercialização.

Com base no valor estimado da pedra, a arrecadação destinada ao Governo Federal, com repasse integral ao município, pode chegar a aproximadamente R$ 320 mil. O montante deverá ser aplicado conforme as diretrizes legais que regem o uso dos recursos provenientes da atividade mineral.

Após o achado, o proprietário da área — cuja identidade não foi divulgada — realizou a declaração oficial da descoberta no Relatório de Transações Comerciais (RTC). O procedimento foi feito junto ao Cadastro Nacional de Comércio de Diamantes (CNCD) no dia 29 de maio, cumprindo todas as exigências legais.

Com a regularização concluída, o diamante pode ser comercializado tanto no mercado interno quanto no exterior, desde que respeitados os critérios e normas estabelecidos pelos órgãos reguladores brasileiros.

Como é definido o valor de um diamante

O CEO da Fábrica do Ouro e especialista em joias de alto padrão e pedras preciosas, Igor Ferreira, explicou que o peso em quilates é o primeiro elemento analisado na avaliação de um diamante.

“No Brasil não existe uma tabela específica que determine valores, pois outros fatores exercem influência significativa no valor final da gema. Mas a transparência e o grau de pureza desta pedra são determinantes, pois impactam diretamente na qualidade da gema após a lapidação. No caso dela, a sua coloração também é considerada um critério essencial, já que diamantes podem apresentar diversas tonalidades, algumas mais valorizadas pelo mercado internacional do que outras”.

Segundo a ANM, qualquer eventual venda do diamante, seja para o mercado nacional ou para exportação, deve seguir as normas do Processo de Certificação de Kimberley (CPK). O Brasil integra o sistema internacional, cujo objetivo é impedir que diamantes sejam utilizados para financiar conflitos armados ou atividades ilegais.

A ANM é responsável pela representação brasileira no processo e conduz todas as etapas de identificação e caracterização do lote. Isso inclui a distribuição por peso e quilates, registros fotográficos, estimativas de valor e informações detalhadas sobre a origem e o destino do mineral.

Após a conferência técnica, o lote é embalado e lacrado por um fiscal da agência. Somente após essa etapa, e com todas as exigências atendidas, é emitido o Certificado de Kimberley, documento indispensável para a circulação legal do diamante no mercado internacional.

A descoberta do diamante bruto de 646,78 quilates em Coromandel reforça a importância histórica e econômica do município para a mineração brasileira. Agora, o achado segue rigorosamente os trâmites legais, desde a lavra autorizada até os processos de certificação e comercialização, garantindo transparência, controle e retorno financeiro ao poder público.



Website: https://www.fabricadoouro.com.br

overflay