A Textron Aviation Defense garante o primeiro contrato para fornecer o Sistema Integrado de Treinamento Beechcraft T-6 Texan II ao Japão

Textron Aviation Defense LLC, uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT), anunciou hoje que finalizou seu primeiro contrato para fornecer o Beechcraft T-6JP Texan II, sistema de treinamento integrado para a Força Aérea de Autodefesa do Japão (JASDF), em coordenação com a Kanematsu Corporation. O contrato inicial inclui duas aeronaves Beechcraft T-6JP Texan II e materiais de treinamento para instrutores de voo e mecânicos de aeronaves. A entrega das duas primeiras aeronaves está prevista para 2029, com a expectativa de contratos adicionais.

“Este contrato representa um passo fundamental para o fortalecimento das capacidades de treinamento de pilotos de próxima geração do Japão”, disse Travis Tyler, presidente e CEO da Textron Aviation Defense. “É uma honra para nós apoiar a Força Aérea de Autodefesa do Japão com um sistema de treinamento comprovado e interoperável, que conta com a confiança de forças aéreas em todo o mundo e foi desenvolvido para atender aos requisitos de missão do Japão nas próximas décadas.”

Com mais de 1.000 aeronaves em serviço e mais de 5 milhões de horas de voos registradas, o T-6 Texan II é o sistema de treinamento integrado mais amplamente adotado no mundo. Agora, incluindo o Japão, ele oferece suporte ao treinamento de pilotos em 15 nações, pilotos de 40 países em duas escolas de voo da OTAN e em vários ramos das Forças Armadas dos EUA.

A escolha da plataforma do Beechcraft T-6 Texan II pela Força Aérea de Autodefesa do Japão reflete a confiança nos sistemas de treinamento militar da Textron Aviation Defense.

Sobre o Beechcraft T-6 Texan II

O Beechcraft T-6 Texan II é o principal treinador militar de voo do mundo. Apoiado por mais de 95 anos de experiência e pela entrega de mais de 255.000 aeronaves em todo o mundo, os baixos custos de aquisição, operação e sustentação do Texan II permitem que forças aéreas globais acelerem a formação de pilotos. Com uma base instalada que mais do que quadruplica a de seu concorrente mais próximo, a família de aeronaves Beechcraft T-6 Texan II é o sistema integrado de treinamento (ITS) número um do mundo há mais de 20 anos. O Texan II se beneficia de uma linha de produção ativa com um Nível de Prontidão de Manufatura (MRL) líder na indústria, classificado como nível 10, além de uma cadeia de suprimentos comprovada.

Sobre a Textron Aviation Defense LLC

Com um legado de milhares de Sistemas Integrados de Treinamento Beechcraft e Cessna comprovados, produzidos e utilizados em missões no coração dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, os clientes militares recorremàTextron Aviation Defense quando precisam de soluções aéreas para suas missões críticas. Fornecedora do principal treinador de voo militar do mundo, a Textron Aviation Defense equipa forças armadas em todo o mundo e lidera em custos reduzidos de aquisição, manutenção e treinamento. A frota de mais de 1.000 aeronaves Beechcraft T-6 Texan II acumulou mais de 5 milhões de horas de voo em duas escolas de voo militar da OTAN e em 15 países desde 2001. A Textron Aviation Defense é uma subsidiária da Textron Aviation Inc. Para mais informações, acesse www.defense.txtav.com

Sobre a Textron

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

