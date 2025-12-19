Assine
Planejamento financeiro durante a gestação exige medidas de proteção adicionais

Cobertura oferece segurança financeira aos pais durante a gestação

19/12/2025 19:22

Planejamento financeiro durante a gestação exige medidas de proteção adicionais

O Brasil registra cerca de 7 mil nascimentos por dia, segundo dados do IBGE. Por trás de cada um desses números, existe um planejamento financeiro focado no enxoval, no quarto e no parto. Mas quantos desses casais estão protegidos contra os imprevistos que não aparecem no ultrassom? Um seguro gestacional que cobre ambos os pais não é sobre prever tragédias, é sobre garantir que o projeto mais importante da sua vida nunca fique desamparado

Um exemplo é a solução pensada pela Generali Brasil, que desenvolveu um produto que garante indenização em caso de falecimento de qualquer um dos membros do casal, mesmo que um deles não seja o titular da apólice. Essa proteção adicional assegura suporte imediato ao parceiro e ao recém-nascido, evitando vulnerabilidade financeira em situações inesperadas.

“Nosso objetivo é ampliar a segurança das famílias e oferecer soluções que realmente façam diferença. A cobertura Gestação Protegida reforça nosso compromisso de estar ao lado dos clientes quando eles mais precisam”,?afirma Conrado Gordon, Diretor Técnico e de Sinistros da Generali Brasil.

Esse tipo de seguro oferece à família:

- Indenização imediata?após abertura do sinistro, sem necessidade de aguardar o parto;

- Proteção estendida?para ambos os pais, incluindo compensação adicional em caso de falecimento da gestante.

Essa iniciativa nasce da cultura de colocar o cliente no centro das decisões e responde a uma demanda crescente por benefícios que apoiem famílias em momentos críticos.

A Generali é um dos maiores grupos de seguros e gestão de ativos do mundo. Fundada em 1831, está presente em mais de 50 países, com um total de prêmios de 95,2 bilhões de euros. No Brasil há 100 anos, a companhia oferece soluções em seguros de vida, patrimoniais e massificados.



Website: https://www.generali.com.br/

