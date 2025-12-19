Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Startup brasileira soma R$ 3,1 milhões em aportes

Empresa brasileira Hablla, focada em automação de receita e atendimento, consolidou rodada de investimentos em dezembro de 2025, figurando entre os principais aportes de uma das maiores gestoras de venture capital early stage do país.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
19/12/2025 19:22

compartilhe

SIGA
x
Startup brasileira soma R$ 3,1 milhões em aportes
Startup brasileira soma R$ 3,1 milhões em aportes crédito: DINO

O mercado de venture capital no Brasil mantém trajetória de recuperação em 2025. Segundo dados da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP) em parceria com a TTR Data, o terceiro trimestre deste ano registrou R$ 2,1 bilhões em investimentos em 27 operações, crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2024. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nesse contexto, a startup brasileira de marketing conversacional, automação de receita e performance de atendimento, Hablla, anunciou a consolidação de uma rodada de investimentos que totaliza R$ 3,1 milhões. O valor posiciona a empresa entre os maiores investimentos realizados pela Bossa Invest, uma das principais gestoras de venture capital early stage do país.

O segundo aporte foi concluído em dezembro de 2025 e, de acordo com Marcus Barboza, CRO da empresa, “reforça uma trajetória marcada por crescimento sustentável, eficiência operacional e faturamento crescente desde os primeiros anos de operação”.

Contexto de mercado

O movimento ocorre em um cenário de transformação no setor de tecnologia conversacional. De acordo com a MarketsandMarkets, o mercado global de inteligência artificial conversacional está projetado para crescer de US$ 13,2 bilhões em 2024 para US$ 49,9 bilhões até 2030, com taxa de crescimento anual composta de 24,9%.

No Brasil, a adoção de soluções de automação e marketing conversacional tem sido impulsionada pela popularidade de aplicativos de mensageria. Segundo o Chat Commerce Report 2024, o mercado brasileiro apresenta taxa de crescimento anual de 40%, superior à média global de 35%, impulsionado principalmente pelo uso intensivo do WhatsApp e outras plataformas de comunicação instantânea.

Da aceleração ao investimento progressivo

O CEO da empresa, Rodrigo Xavier, revela que "o primeiro aporte na startup ocorreu em 2024, por meio do programa Inova 3, iniciativa que prevê investimentos progressivos de até R$ 750 mil, distribuídos em três etapas: R$ 100 mil, R$ 250 mil e R$ 350 mil. Das 23 startups participantes da edição, apenas três atingiram o valor máximo do programa".

"A empresa não apenas avançou pelas três fases como também recebeu um investimento adicional de R$ 850 mil da Bossa Invest ainda em 2024, evidenciando desempenho acima da média esperada pelo programa”, complementa o CTO da startup, Álvaro Magri.

Em dezembro de 2025, a gestora realizou novo aporte de R$ 1,5 milhão, elevando o total investido para R$ 3,1 milhões e consolidando a startup como um dos principais destaques do portfólio.

Receita crescente e modelo sustentável

Fundada com foco em eficiência e previsibilidade, a empresa apresentou crescimento consistente nos últimos anos. Em 2023, registrou faturamento de R$ 851 mil. No ano seguinte, a receita saltou para R$ 3,1 milhões e, em 2025, a expectativa é encerrar o ano com R$ 9 milhões em faturamento.

Ainda segundo Rodrigo, o crescimento reflete estratégia orientada à execução. "O foco sempre foi construir um negócio sustentável, com crescimento baseado em receita e geração de valor consistente", afirma.

Álvaro destaca o papel da integração tecnológica no processo. "A plataforma foi desenvolvida para conectar atendimento, marketing e vendas de forma integrada, permitindo escalar com eficiência operacional", explica.

Já Marcus reforça a importância do modelo de receita. "Trabalhar com previsibilidade e performance foi uma decisão estratégica desde o início, não uma consequência", analisa.

Visão do investidor

Para a Bossa Invest, a trajetória da empresa reflete perfil cada vez mais valorizado no ecossistema de startups: negócios que conseguem crescer com consistência, dados e execução disciplinada.

"A startup se destacou desde o início pela clareza de modelo, capacidade de execução e geração de receita. O volume total investido reflete confiança no time e no potencial de escala", afirma João Kepler, CEO da Bossa Invest.

O ecossistema brasileiro de startups tem demonstrado maturidade crescente. De acordo com análise publicada pela NeoFeed, os investimentos de venture capital no acumulado de janeiro a setembro do ano alcançaram R$ 4,6 bilhões, com investidores adotando postura mais criteriosa na avaliação de oportunidades. O setor de tecnologia passou de 7,1% dos investimentos em 2022 para 20,4% em 2025, evidenciando a consolidação de empresas com soluções tecnológicas aplicadas.

Próximos passos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo informações divulgadas pela empresa, os recursos captados serão destinados à expansão da operação, evolução tecnológica da plataforma e fortalecimento da estrutura comercial, mantendo o foco em crescimento sustentável, eficiência operacional e aumento da participação no mercado brasileiro e da América Latina.



Website: https://hablla.com

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay