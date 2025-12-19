Aulas gratuitas sobre Vale do Paraíba atraem atenção de centenas de professores

Mais de 300 professores do ensino fundamental do Vale do Paraíba já participaram na última semana, em Jacareí (SP), das Aulas Abertas sobre o Vale do Paraíba, inspiradas no conteúdo do livro recém-lançado pela Horizonte Educação e Comunicação: “Vale do Paraíba: natureza, cultura e sustentabilidade”. O projeto, que tem apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio da BASF e Fundação Eco+, foi criado com o objetivo de valorizar cada vez mais os aspectos culturais, de sustentabilidade e da natureza local.

A obra, rica em fotos e histórias da região, mergulha no território do Vale para mostrar como a paisagem, antes marcada por séculos de degradação desde os tempos dos bandeirantes e do ciclo do café, está sendo redesenhada por meio de projetos consistentes de restauração da vegetação nativa, de conectividade entre fragmentos florestais e de valorização das nascentes e bacias hidrográficas.

Além do livro, que em sua versão física foi distribuído para mais de 471 escolas do Vale do Paraíba, os professores interessados e seus alunos podem usar a versão digital interativa gratuita pelo site do projeto. Nela é possível explorar todo o conteúdo de forma lúdica e até imprimir e/ou baixar o conteúdo em PDF. E, para aprimorar o uso do conteúdo, as Aulas Abertas surgem como um apoio extra aos professores.

“Achei a iniciativa muito interessante e vai me ajudar a trabalhar muito com as crianças do Fundamental I no ano que vem”, comentou Daniele Fernanda Silva, professora do 2º ano da escola Aniester José Turci, em Jacareí.

“Fizemos um primeiro teste e o sucesso foi tanto que resolvemos criar uma iniciativa regular para que os professores interessados em aprimorar o uso do conteúdo deste livro em suas aulas estimulem o desenvolvimento de pesquisas, discussões e diferentes aprendizados sobre a Mata Atlântica", comenta Peter Milko, diretor da Horizonte.

Os professores interessados podem se inscrever pelo site. Ao preencher o formulário na aba “Saiba Mais” será preciso colocar o assunto “Aulas Abertas”. Em fevereiro, as aulas começarão e eles receberão os convites e poderão escolher os horários de sua melhor conveniência.

Raquel Nogueira dos Santos Pereira, professora do 5º ano da escola EMEF Maria Regina Cachuté, em Jacareí, comentou que preparará um trabalho usando o conteúdo do livro sobre a região, no bairro do entorno da escola. “O conteúdo do livro vai enriquecer as atividades com os alunos. Gostei muito”, disse ela.

Segundo dados da SOS Mata Atlântica, no Vale do Paraíba paulista, o bioma da Mata Atlântica, que é um dos mais ameaçados globalmente, está em processo de recuperação. "Essa retomada não é natural, mas sim fruto de um esforço conjunto e crescente entre empresas, ONGs, comunidades e governos, que veem no reflorestamento a chave para restaurar nascentes e salvaguardar a biodiversidade"comenta João Paulo Vilani, gestor do Núcleo Santa Virgínia.

A publicação reúne depoimentos de especialistas, gestores e moradores locais envolvidos em iniciativas que incluem, além do plantio de árvores, ações de educação ambiental, geração de renda, segurança hídrica, controle da erosão, recuperação da fauna e intervenções ambientais em municípios como Guaratinguetá, Jacareí, Cunha, Pindamonhangaba e Paraibuna.

A educação ambiental e a participação das comunidades são apresentadas como elementos centrais nas estratégias de engajamento social e conservação dos ecossistemas. Nesse contexto, trilhas ecológicas e atividades de ecoturismo, como as desenvolvidas no Parque da Serra da Bocaina, são utilizadas como instrumentos de sensibilização, recebendo visitantes e estudantes da região. “É uma floresta que educa. É o território ensinando de volta. Quando isso acontece, a restauração deixa de ser técnica e vira cultura”, finaliza João Paulo Vilani.

Além destes aspectos, o livro aborda a história e a cultura da região, como a trajetória dos bandeirantes, o ciclo do café, a arquitetura colonial, as festas religiosas e a obra de personalidades como Monteiro Lobato, Mazzaropi e Elpídio dos Santos.

A publicação inclui recursos multimídia, como vídeos acessados por QR Codes. Os conteúdos são direcionados a educadores, gestores públicos, empresas e lideranças sociais interessados em conhecer práticas de restauração ecológica aplicadas em outros territórios.

Exemplares da obra foram distribuídos gratuitamente para as escolas públicas das cidades de Guaratinguetá, Lorena, Jacareí, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Monteiro Lobato, São Luiz do Paraitinga, Taubaté, Paraibuna e Caçapava.