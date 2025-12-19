Nova Lei de Licitações impulsiona avanço do seguro garantia no país

A Nova Lei de Licitações impulsionou o avanço do seguro garantia no Brasil, ao elevar o nível de exigência e robustez das garantias em contratações públicas, especialmente em projetos de grande porte. Ao incorporar mecanismos como a cláusula de retomada, que permite à seguradora assumir ou garantir a continuidade de uma obra em caso de inadimplemento da contratada, o seguro garantia assegura que contratos sejam executados até o fim. De acordo com estimativa da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o ramo de seguro garantia deve fechar o ano com crescimento de 17,3% em comparação a 2024. Para 2026, a previsão é de expansão de 12,1%.

Esse avanço tem impacto direto nas obras de infraestrutura. Com garantias mais sólidas e a possibilidade de continuidade das obras mesmo diante de problemas com a contratada original, o risco de paralisação diminui significativamente. O seguro garantia passa a funcionar como um mecanismo de blindagem, permitindo que as obras sigam adiante sem depender de longos processos de relicitação ou judicialização.

Na esteira da expansão do seguro garantia, a Newe Seguros vem fortalecendo sua presença nesse mercado e dobrou o volume de emissões de seguro garantia em novembro em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O produto se consolidou como principal motor de expansão da companhia, impulsionado pelo crescimento da base de corretores e por um índice de ativação cada vez mais elevado. O ritmo ganhou tração em 2025. Entre janeiro e outubro, a Newe emitiu 1.500 documentos a mais do que em todo o ano de 2024, com forte presença em operações estruturadas com prêmios que chegam a R$ 10 milhões por apólice.

Para 2026, a seguradora mira um avanço ainda mais estratégico na garantia, com foco em carteiras estruturadas, de recorrência e varejo, ampliando a capilaridade e capturando novas demandas de segmentos em crescimento.

“O cenário também tende a ser favorecido pelo ciclo pré-eleitoral, com aquecimento na execução de obras e projetos de infraestrutura, impulsionando a demanda por garantias. Nesse movimento, a Newe passa a dedicar atenção especial ao middle market, mercado que apresenta forte potencial de expansão e que responde de forma ágil tanto à melhora do ambiente econômico quanto ao aumento do ritmo de projetos regionais”, afirma o diretor Comercial da Newe, Marcos Vinicius Pereira.

Além do avanço no garantia, entre janeiro e outubro a Newe registrou alta de 79% na linha de Máquinas e Equipamentos em comparação ao mesmo período do ano passado, impulsionada pela expansão da base de corretores especializados.