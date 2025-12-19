A Parse Biosciences e a Codebreaker Labs firmam parceria para aplicar o perfilamento de transcriptoma completo em células individuais e a genômica causal em larga escala

A Parse Biosciences, líder no fornecimento de soluções escaláveis ??e acessíveis de sequenciamento de células individuais, anunciou hoje uma colaboração com a Codebreaker Labs para desenvolver e validar uma plataforma inovadora capaz de testar milhares de variantes genéticas em paralelo e medir seus efeitos com resolução de célula única. Combinando a plataforma de biologia sintética e os recursos de engenharia de variantes da Codebreaker com a escala e acessibilidade da tecnologia Evercode™ da Parse, a colaboração visa gerar os dados causais cada vez mais procurados por desenvolvedores de IA, equipes de descoberta de medicamentos e pesquisadores clínicos.

Os estudos genômicos atuais dependem fortemente de dados observacionais, ou seja, variantes que aparecem em grandes populações. Mas variantes raras e privadas, frequentemente observadas em apenas um indivíduo ou família, são quase impossíveis de estudar dessa forma, pois existem poucos portadores da variante para que se possam tirar conclusões estatisticamente significativas. Como resultado, mesmo os modelos mais avançados, treinados com conjuntos de dados observacionais, desenvolvem pontos cegos para essas variantes raras.

A nova plataforma supera essa limitação ao projetar variantes em larga escala e medir seu impacto em células humanas, gerando rótulos causais que conjuntos de dados observacionais não conseguem criar. A combinação dessa abordagem com um ensaio de célula única de alto rendimento garante que tanto a geração de variantes quanto a leitura fenotípica operem no mesmo nível de escalabilidade, permitindo que as tecnologias, juntas, alcancem um escopo ainda maior no campo das variantes raras.

Essa colaboração tem amplas implicações para a biofarmacêutica e a medicina de precisão. Os pesquisadores poderão gerar dados causais, os médicos poderão acessar novos mapas funcionais para interpretar genomas e as equipes de IA poderão usar conjuntos de dados de alta dimensionalidade para construir modelos mais precisos.

“Estamos entusiasmados em trabalhar com a Parse nesta plataforma inovadora”, diz Ryan Gill, PhD, CEO e cofundador da Codebreaker Labs. “Juntos, estamos criando uma nova classe de dados genômicos com potencial para impactar a interpretação de genomas completos, a descoberta e validação de alvos e até mesmo o planejamento de ensaios clínicos de precisão.”

“Estamos satisfeitos em ver nossa tecnologia sendo usada para um empreendimento tão importante”, disse Charlie Roco, PhD, diretor de Tecnologia e cofundador da Parse Biosciences. “Ao combinar nossa plataforma escalável para células individuais com as bibliotecas de variantes projetadas da Codebreaker, podemos criar uma plataforma unificada que determina experimentalmente como milhares de variantes influenciam o estado e a progressão da doença, e como essas variantes raras podem ser tratadas com mais eficácia em um ambiente clínico.”

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida cuja missão é acelerar o progresso na saúde humana e na pesquisa científica. Capacitando pesquisadores a realizar o sequenciamento de células individuais com uma escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento cerebral e sistema imunológico. Para mais informações, acesse parsebiosciences.com.

Sobre a Codebreaker Labs

A Codebreaker Labs está na vanguarda de uma nova classe de dados para genômica, mapeando empiricamente os efeitos funcionais de variantes em larga escala, indo além da associação e chegandoàcausalidade na biologia humana. A plataforma da Codebreakers para programação biológica em larga escala, juntamente com a fenotipagem de células individuais, produz dados experimentais de referência sobre os efeitos de variantes para acelerar a compreensão biológica, bem como a produção de IA genômica centrada em dados. Para saber mais e entrar em contato para saber mais sobre como trabalhar conosco, acesse codebreakerlabs.io ou envie um e-mail para partners@codebreakerlab.io.

