Tecnologia 5G avança pelo interior do Brasil

A Mhnet Telecom anuncia oficialmente a chegada da tecnologia 5G aos municípios de Maravilha e Romelândia, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, inaugurando um novo capítulo no processo de modernização digital do interior brasileiro. Embora o 5G já esteja presente em capitais e grandes centros urbanos do país, a expansão dessa tecnologia para cidades de pequeno e médio porte ainda é um desafio significativo e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para reduzir desigualdades de acesso e ampliar o potencial produtivo das regiões.



Com este lançamento, Maravilha e Romelândia passam a integrar um grupo ainda restrito de municípios que recebem infraestrutura móvel de última geração fora dos grandes polos urbanos. A nova rede proporciona um padrão de conectividade superior ao do 4G, com velocidades até dez vezes maiores, latência reduzida e maior capacidade para múltiplos dispositivos simultâneos. Esses avanços elevam a qualidade da conexão individual e, principalmente, permitem que cidades do interior tenham acesso às mesmas condições tecnológicas que impulsionam inovação, competitividade e desenvolvimento nas grandes metrópoles.



Para o CEO da Mhnet Telecom, Patrick Canton, essa expansão possui forte valor simbólico e estratégico. “A chegada do 5G a Maravilha e Romelândia representa mais do que um avanço tecnológico: é a continuidade do nosso compromisso com o desenvolvimento regional. Maravilha é o berço da Mhnet, e trazer para aqui uma tecnologia que já transforma grandes centros do país é reforçar que o interior também merece, e precisa, estar conectado ao futuro. É motivo de enorme orgulho entregar um projeto que aproxima as pessoas, os negócios e as cidades das oportunidades da nova economia digital”.



O papel do 5G no interior: modernização e impacto direto no desenvolvimento



Enquanto grandes capitais avançam rapidamente na adoção de tecnologias habilitadas pelo 5G, muitas cidades brasileiras ainda dependem de infraestruturas móveis limitadas, o que restringe a evolução de setores como indústria, agronegócio, gestão pública, educação e segurança. Esta desigualdade precisa ser impedida, pois resulta em uma concorrência desleal em relação às pessoas que não têm a mesma conectividade, é o que afirma o advogado especialista em direito digital, Mário Paiva, em entrevista para o site brasil61. É nesse contexto que a chegada do 5G ao Extremo-Oeste catarinense se torna particularmente relevante: ao reduzir a defasagem tecnológica entre o interior e os grandes centros, a nova rede destrava possibilidades reais de transformação.



A diferença entre o 4G e o 5G é expressiva. A nova geração pode alcançar velocidades de 1 a 3 Gbps, muito acima dos 20 a 100 Mbps comuns no 4G. A latência é muito menor, transformando o tempo de resposta quase em instantaneidade. Essas características, de um curto tempo de resposta, alta capacidade de conectividade e banda larga e velocidade superior, são fundamentais para aplicações de alta complexidade, como realidade aumentada e virtual, veículos autônomos, automação industrial, cirurgias assistidas por máquinas, controle remoto de equipamentos agrícolas e medições avançadas no campo e nas cidades.



Além disso, o 5G possui capacidade para conectar um volume muito maior de dispositivos por quilômetro quadrado, chegando a mais de um milhão, algo indispensável para estruturar ecossistemas de Internet das Coisas (IoT), sensores urbanos, câmeras inteligentes e redes de monitoramento.

O impacto imediato



Para o diretor comercial de Varejo da Mhnet Telecom, Flávio José Sehn, os moradores das duas cidades já começam a perceber benefícios desde o primeiro dia de operação.

“Para nós, da Mhnet, é uma grande satisfação sermos pioneiros ao trazer a tecnologia 5G para a nossa região. Estamos com toda a estrutura preparada e operando com o que há de mais avançado em conectividade, reforçando nossa missão de conectar pessoas e negócios com agilidade, qualidade e soluções tecnológicas de alto desempenho. Para os usuários, o 5G representa um salto significativo de performance e, além disso, a tecnologia vem para sustentar de forma robusta e eficiente o cenário atual em que novos equipamentos dependentes de internet surgem a cada dia”.



Para empresas, produtores rurais, indústrias e prestadores de serviços, o 5G também representa a possibilidade de adotar sistemas de automação, ampliar eficiência e incorporar tecnologias de produtividade que antes dependiam de estruturas restritas às capitais brasileiras.



Infraestrutura preparada para crescer



A Mhnet estruturou nas cidades um conjunto tecnológico, que inclui equipamentos de última geração, integração completa entre as redes móvel e fibra óptica, estações rádio-base de alta capacidade, suporte técnico especializado e oferta tanto de chip físico quanto de eSIM. Essa infraestrutura posiciona Maravilha e Romelândia entre os municípios preparados do interior brasileiro para receber soluções tecnológicas de nova geração.



Um marco no ano em que a Mhnet celebra 23 anos



O lançamento também coincide com o ano em que a Mhnet Telecom celebra 23 anos desde sua fundação. Nascida em Maravilha, a empresa evoluiu de um provedor local para uma das maiores operadoras de telecomunicações do Brasil, com mais de 70 unidades, presença em cinco estados e atendimento superior a 300 mil clientes. Esse crescimento expressivo reforça a responsabilidade da operadora em seguir investindo em infraestrutura de alto desempenho e em democratizar o acesso à tecnologia em todas as regiões, especialmente aquelas que historicamente recebem menos atenção nos grandes projetos nacionais.