Mercado de bikes elétricas cresce e se diversifica no Brasil

As cidades estão mudando e o modo como nos deslocamos também. Nos últimos anos, a bicicleta elétrica explodiu em popularidade, deixando de ser uma novidade para se tornar uma solução prática e sustentável. Segundo o Boletim Técnico Mercado de Bicicletas Elétricas da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike), 212 mil novas unidades de elétricas e de autopropelidos chegaram ao mercado brasileiro nos últimos anos. O crescimento do mercado cresceu em volume 7,2% de 2024 para 2025.

Seja para fugir do trânsito, economizar no combustível ou apenas se exercitar com menos esforço, as e-bikes caíram no gosto do brasileiro. Mas, neste contexto, qual é a melhor? A verdade é que existem diversos tipos de bicicletas elétricas no mercado, e cada uma delas é desenhada para uma necessidade específica.

O que são bicicletas elétricas e por que estão ganhando espaço?



Uma bicicleta elétrica, ou e-bike, é basicamente uma bicicleta comum com um auxílio extra: um motor, uma bateria e um sistema de controle. Elas não fazem o trabalho sozinhas, mas amplificam sua força. O funcionamento mais comum é o pedal assistido, onde o motor só é acionado quando você pedala. Sensores detectam o movimento e a força aplicada e injetam a potência da bateria, facilitando a subida de morros ou a manutenção da velocidade.

Além desse, alguns modelos possuem aceleradores. Nesse caso, ao contrário do pedal assistido, o motor é acionado sem que você precise pedalar ou quando a bike já está em movimento.

Um exemplo dessa evolução na mobilidade sustentável é a e-bike Ella da Moura. A bicicleta elétrica da Moura conta com motor central de 350 W e três níveis ajustáveis de assistência ao pedal. Além disso, a Ella vem equipada com câmbio Shimano de 8 velocidades, suspensão dianteira ajustável e display LCD que mostra nível de bateria, velocidade e modo de assistência.

Quais são os principais tipos de bicicletas elétricas?

Entender os diferentes tipos de bicicleta elétrica é o primeiro passo para fazer uma escolha alinhada às necessidades de deslocamento. Seja qual for o modelo, a decisão final deve considerar trajeto, orçamento e prioridade. No mercado, as e-bikes se dividem em categorias bem definidas, cada uma otimizada para um tipo de terreno, uso e performance. São elas:

Urbana: feita para o dia a dia e conforto;

Speed (road): focada em velocidade e asfalto;

Mountain bike (e-MTB): projetada para trilhas e terrenos pesados;

Dobrável: prioriza a portabilidade e a multimodalidade;

Híbrida (trekking): o meio-termo, boa para asfalto e terra leve.

Como fazer a manutenção e cuidados essenciais?



Para garantir que a e-bike continue rodando com performance máxima por muitos anos, alguns cuidados e manutenções preventivas são essenciais, especialmente com o sistema elétrico.

O coração da bicicleta, a bateria, exige atenção: utilize sempre o carregador original e evite descarregar totalmente a bateria (descarga profunda), o que pode reduzir sua vida útil. Se for guardar a bike por um período longo, o ideal é manter a e-bike com cerca de 50% a 70% de carga e em um local fresco.

Além do sistema de energia, a manutenção mecânica básica é indispensável. Assim, mantenha a calibragem correta dos pneus para garantir a eficiência e a autonomia, e verifique o desgaste das pastilhas, freios e cabos periodicamente, garantindo a sua segurança na pedalada.

Por fim, o motor e o sistema de pedal assistido devem ser inspecionados por um profissional especializado anualmente para ajustes periódicos e para garantir que o sistema elétrico funcione corretamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Por que as e-bikes fazem diferença?



As bicicletas elétricas são uma das ferramentas mais importantes na transição para uma mobilidade sustentável e eletrificada. Isso porque, ao escolher esses modelos, se está: reduzindo emissões, substituindo veículos a combustão por transporte limpo; diminuindo congestionamentos, ocupando menos espaço nas vias urbanas; melhorando a saúde, incentivando a atividade física com o apoio necessário.