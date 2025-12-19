KPIs reforçam eficiência na logística do Brasil

O setor de transporte brasileiro vive um momento de transformação, impulsionado pela adoção de Indicadores-chave de Desempenho (KPIs) e pela implementação de programas de incentivo voltados à eficiência e segurança. Segundo o Atlas CNT do Transporte 2025, empresas que utilizam dados para otimizar suas operações logísticas registram ganhos expressivos em competitividade e sustentabilidade.

De acordo com o Plano Nacional de Logística (PNL 2025), o uso de métricas de desempenho é considerado estratégico para reduzir custos, melhorar a qualidade do serviço e aumentar a confiabilidade da infraestrutura.

Impacto direto nos resultados

De acordo com conteúdo técnico publicado pela EmiteAí sobre KPIs aplicados à logística de transporte, empresas do setor costumam monitorar indicadores relacionados à eficiência operacional — como tempo médio de entrega e taxa de entregas no prazo —, ao controle de custos, incluindo eficiência de roteirização e custo total do transporte, à qualidade do serviço, medida por índices de devolução e satisfação do cliente, além de métricas de gestão de frota, como idade média dos veículos e níveis de ociosidade.

Incentivos que transformam comportamento

O executivo Márcio Amorim, CFO da p2xPay, empresa de premiação e benefícios, acredita que soluções de pagamento flexíveis, como cartões pré-pagos e portais digitais de premiação, garantem agilidade e segurança na recompensa de motoristas que se destacam.

“O transporte brasileiro está diante de uma oportunidade única: transformar dados em resultados concretos. KPIs bem definidos e campanhas de incentivo não apenas reduzem custos e aumentam a eficiência, mas também criam uma cultura de segurança e valorização dos profissionais. A integração entre tecnologia, métricas e soluções de pagamento é o caminho para um setor mais competitivo e sustentável”, afirma Márcio Amorim, CFO da p2xPay e especialista em gestão de desempenho.

Perspectivas para os próximos anos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Amorim acredita que a combinação de tecnologias avançadas, análise preditiva e campanhas de incentivo posiciona o transporte brasileiro em um novo patamar de eficiência, segurança e sustentabilidade. “São fatores que podem elevar a produtividade da equipe, reduzir custos operacionais e reforçar a credibilidade e a segurança das operações em um cenário altamente competitivo”, finaliza o executivo.