Plataforma Surfe Carioca lança nova onda de inclusão e sustentabilidade

O verão carioca ganha uma nova onda de inovação e consciência com o lançamento da plataforma Surfe Carioca, desenvolvida pelo Instituto Aupaba em parceria com a Ticketbro. A estreia oficial acontece no dia 20 de dezembro, às vésperas do início da estação mais esperada do ano. A iniciativa conecta prestadores de serviços da praia, como instrutores de surfe, locadores de pranchas, profissionais de bem-estar e esportes de areia a turistas e moradores do Rio de Janeiro, fortalecendo a chamada “Economia da Praia” de forma prática, segura e sustentável.

Mais do que um marketplace de serviços, o Surfe Carioca tem um propósito social e ambiental. Parte da receita gerada pela plataforma é revertida para projetos de impacto, como aulas de surfe para jovens de comunidades, reforço escolar e programas de preservação costeira.

Com atuação inicial em comunidades como Vidigal, Rocinha, Cantagalo, Babilônia e Chapéu Mangueira, o projeto busca transformar a praia em um exemplo de consciência social, econômica e ambiental, conectando oportunidades, talentos e sustentabilidade.

“O Surfe Carioca nasce da vontade de fazer da praia um espaço de inclusão e transformação. Queremos que o surfe e os esportes de praia sejam caminhos reais de desenvolvimento pessoal e profissional para jovens em situação de vulnerabilidade, ao mesmo tempo em que fortalecemos os profissionais que já vivem da economia da praia”, explica Luciana De Lamare, presidente e cofundadora do Instituto Aupaba.

Neste momento, o Surfe Carioca está cadastrando prestadores de serviços da praia interessados em participar da plataforma. Os parceiros poderão oferecer aulas, locações e experiências para turistas nacionais e estrangeiros, com a vantagem de integrar um ecossistema que alia empreendedorismo, impacto social e sustentabilidade.

As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário de cadastro de fornecedores, acessível na bio do Instagram oficial do Instituto Aupaba.

Com o verão começando em 21 de dezembro, o lançamento do Surfe Carioca chega para aquecer a economia local, incentivar o turismo responsável e impulsionar a nova geração de talentos do surfe e dos esportes de praia no Rio de Janeiro.

Sobre o Instituto Aupaba

O Instituto Aupaba é uma organização social dedicada à promoção do desenvolvimento humano, da economia sustentável e da inclusão social, com foco em iniciativas que unem impacto positivo, inovação e meio ambiente.

Serviço:

Para preencher o formulário para cadastro de fornecedores, basta acessar aqui.

Site: www.surfecarioca.com.br

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia