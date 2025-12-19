NoSunscreen: movimento viral preocupa especialistas

Nos últimos meses, vídeos publicados no TikTok e em outras redes sociais, identificados pelas hashtags #NoSunscreen e #AntiSunscreen, passaram a incentivar a exposição prolongada ao sol sem o uso de protetor solar, além da aplicação de óleos e manteigas caseiras como supostos “bronzeadores naturais”. A tendência, que já acumula milhões de visualizações, sobretudo entre jovens, ocorre em um contexto de alta incidência de radiação ultravioleta no Brasil e levanta alertas entre especialistas da área da saúde sobre o aumento do risco de câncer de pele e outros danos cutâneos.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele é o tipo mais frequente no país e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos diagnosticados no Brasil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta a radiação ultravioleta como o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença e reforça que o uso regular de protetor solar está entre as medidas mais eficazes de prevenção, especialmente em países de clima tropical, como o Brasil.

“O Brasil é um país tropical, com alta incidência de radiação solar durante todo o ano. A partir do momento em que a pessoa deixa de usar filtro solar, seja adulto, idoso ou criança, o risco de queimaduras, manchas e câncer de pele aumenta significativamente”, explica Reinaldo Tovo, dermatologista do Hospital Sírio-Libanês.

De acordo com o especialista, a exposição solar sem proteção pode causar, no curto prazo, queimaduras caracterizadas por vermelhidão, dor e formação de bolhas. A longo prazo, a radiação ultravioleta está associada ao envelhecimento precoce da pele, ao surgimento de manchas e ao desenvolvimento de tumores cutâneos.

A oncologista Marina Sahade, também do Hospital Sírio-Libanês, destaca que comportamentos de risco seguem comuns, especialmente entre os mais jovens. “Exposição solar prolongada sem proteção, como ir à praia ou à piscina ‘para pegar uma cor’ sem usar protetor solar, repetir pouco a aplicação ou usá-lo apenas no rosto, ainda é muito comum”, afirma. Ela ressalta que a exposição nos horários de maior incidência preocupa. “Entre 10h e 16h, a radiação ultravioleta é muito mais intensa. Mesmo em dias nublados, a pele está sendo agredida.”

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele é dividido em dois grupos principais. O não melanoma é o mais frequente e geralmente surge em áreas mais expostas ao sol, como rosto, orelhas, pescoço e mãos. O melanoma, apesar de menos comum, é mais agressivo e apresenta maior risco de metástase. O INCA estima cerca de 220 mil novos casos anuais de câncer de pele no Brasil e projeta 704 mil novos diagnósticos de câncer até 2025, considerando todos os tipos da doença.

“Quem não gosta de aproveitar um dia ensolarado na praia, no campo ou na montanha? O sol é importante para a saúde e o bem-estar, mas é essencial adotar os cuidados certos, como usar filtro solar, roupas com proteção ultravioleta e acessórios, como bonés ou chapéus que ajudem a bloquear a radiação. A proteção solar faz toda a diferença”, reforça Reinaldo.

Sahade ressalta que o conhecimento do próprio corpo é fundamental para o diagnóstico precoce. “Desde a adolescência, precisamos reforçar essa cultura. A pele é nosso maior órgão e merece atenção.” Ela explica que mudanças em manchas e pintas podem indicar alerta. “Se a pessoa se observa com frequência, percebe quando uma mancha ou pinta muda de cor, forma ou tamanho, o que pode ser um sinal de câncer de pele.” A oncologista lembra ainda do papel da família: “Ajudar a observar locais de difícil visualização, como costas e couro cabeludo, é essencial.”

Para auxiliar na identificação de lesões suspeitas, a especialista recomenda o método ABCDE, que avalia assimetria, bordas irregulares, variação de cores, diâmetro maior que 6 milímetros e evolução ao longo do tempo. “A presença de qualquer um desses critérios indica a necessidade de avaliação médica”, afirma.

Em relação à vitamina D, Tovo esclarece que cerca de 15 minutos de exposição solar, duas vezes por semana, , com braços e pernas descobertos, costumam ser suficientes para manter níveis adequados da vitamina. “O câncer está associado ao excesso de sol, não à falta. Em casos de deficiência, a reposição pode ser feita por via oral, diminuindo a necessidade de exposição solar prolongada”, explica.

O dermatologista também alerta para os riscos das chamadas receitas caseiras. Produtos artesanais, especialmente aqueles que utilizam frutas ou outros ingredientes naturais, podem provocar queimaduras graves e reações inflamatórias na pele, condição conhecida como fitofotodermatose, e devem ser evitados.

“O sol traz benefícios físicos e emocionais, mas precisa ser aproveitado com responsabilidade. Movimentos como o #NoSunscreen disseminam desinformação e colocam em risco uma geração inteira”, conclui Tovo.

Medidas recomendadas para a proteção adequada contra o sol