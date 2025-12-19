Setor de telesserviços amplia contratações no fim de ano, mas enfrenta escassez

O Sintelmark- Sindicato Paulista da Empresas de Contact Center apurou que o setor de telesserviços — que engloba atividades de teleatendimento, call centers e centrais de relacionamento — encerra o ano com aumento na oferta de vagas, impulsionado pelo aquecimento do consumo e pela maior demanda por atendimento ao cliente no período de festas. Apesar do volume de oportunidades, empresas relatam dificuldade em preencher postos de trabalho, especialmente nas grandes capitais.

Segundo Luis Crem, presidente do Sintelmark, o modelo home office, já presente em cerca de um quarto das operações no país, ampliou o alcance das vagas. “Soma-se ao fato de que o setor vem substituindo cargos mais simples por inteligência artificial e oferecendo vagas para candidatos mais qualificados”, observa Crem.

No Brasil, o setor é um dos maiores empregadores do país, reunindo cerca de 1,4 milhão de trabalhadores entre operações presenciais e remotas, de acordo com dados da ABT- Associação Brasileira de Telesserviços. Dados recentes indicam que, embora continue contratando de forma intensa, o segmento enfrenta alta rotatividade e desafios para retenção de profissionais, o que mantém a demanda por novos candidatos ao longo de todo o ano.

A cidade de São Paulo se destaca como principal polo nacional de telesserviços. A capital concentra mais de 90 mil empregos formais na atividade, distribuídos em centenas de empresas especializadas. No estado, apenas no primeiro semestre do ano, foram ofertadas mais de 18 mil vagas, com crescimento expressivo em relação ao mesmo período do ano anterior. Dados divulgados de acordo com o Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

“Mesmo diante desses desafios, o setor segue como porta de entrada relevante para jovens à procura do primeiro emprego, mulheres, pessoas negras e LGBTQIA+ e trabalhadores em transição profissional”, destaca o presidente do sindicato patronal. “Trata-se do setor mais inclusivo do país”, enfatiza. Ele observa ainda que no mercado de trabalho, o equilíbrio entre oferta de vagas, qualificação e melhores condições de emprego será determinante para a sustentabilidade do crescimento do segmento nos próximos anos.

O Sintelmark mantém um site destinado à oferta de vagas das empresas associadas aos candidatos a emprego. Para acessar, basta clicar aqui.