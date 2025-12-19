Grant Thornton Brasil cresce 21% e lidera na região

A Grant Thornton Brasil encerrou 2025 com crescimento de 21%, resultado que superou amplamente a média global da rede, de 6,1%, e colocou o país entre os mercados de maior avanço dentro da Grant Thornton International. Esse desempenho consistente foi determinante para o interesse de um investidor global na operação brasileira e culminou no anúncio, feito no último dia 16, do closing da transação que integra a firma à plataforma multinacional Grant Thornton Advisors LLC, sediada nos Estados Unidos e apoiada pelo fundo New Mountain Capital.

Lançada em janeiro de 2025, a plataforma Grant Thornton Advisors reúne firmas de alto desempenho em uma estrutura integrada de consultoria e tributos, ampliando escala, especialização e capacidade de atuação internacional. Até o momento, 17 firmas-membro da rede passaram a integrar essa plataforma, número que deve ser ampliado ao longo dos próximos ciclos, à medida que novos mercados e operações com alto potencial sejam incorporados. A Grant Thornton Brasil é a primeira firma da América Latina a integrar esse modelo.

É importante destacar que os serviços de auditoria da Grant Thornton Brasil permanecem totalmente independentes, conforme as normas regulatórias aplicáveis, assegurando a confiança, a integridade e a qualidade técnica que sempre pautaram a atuação da firma. A plataforma multinacional segue conectada à rede Grant Thornton International Limited, presente em mais de 150 países, preservando o modelo global da organização.

A integração representa uma mudança relevante no modelo de entrega de serviços ao cliente. “Empresas que possuem operações no Brasil e em outros países que fazem parte da plataforma Grant Thornton Advisors contam com equipes únicas e conectadas, que compartilham conhecimento técnico e regulatório, tecnologia, cultura e visão integrada nesses mercados. Uma firma única com atuação em vários países permite agregar equipes com conhecimentos diversos para estruturar soluções inovadoras e eficientes com a utilização de tecnologia”, afirma Daniel Maranhão, CEO da Grant Thornton Brasil.

Segundo o executivo, o crescimento da operação brasileira em 2025 foi impulsionado principalmente pelas áreas de auditoria e serviços especializados, principalmente por serviços de melhoria de governança, compliance e terceirização de atividades não fins. “Esse desempenho sustentado reforçou nossa posição como um mercado estratégico na rede e foi decisivo para a integração à plataforma”, diz.

O movimento ocorre no mesmo ano em que a Grant Thornton International anunciou receita global recorde de US$ 8,5 bilhões, evidenciando a relevância dos mercados que crescem acima da média global. Com o closing anunciado recentemente, a Grant Thornton Brasil passa a se beneficiar diretamente dos investimentos globais de US$ 1 bilhão em tecnologia e inteligência artificial (IA), destinados ao fortalecimento de ferramentas, plataformas e soluções que atendem todas as firmas integradas, acelerando iniciativas em analytics, automação e uso avançado de dados a partir de 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A integração vai além da tecnologia. É um investimento em pessoas, em colaboração internacional e em uma forma mais sofisticada de gerar valor para os clientes. Ampliamos nossas capacidades sem perder nossa identidade local”, conclui Maranhão. Atualmente, a Grant Thornton Brasil conta com cerca de 2 mil profissionais e 19 escritórios — incluindo uma unidade recentemente inaugurada em Alphaville —, atendendo empresas de diferentes portes e setores nas áreas de auditoria, consultoria e tributos.