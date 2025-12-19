Pós-graduação cresce no Brasil, mas falta prática

O mercado global de pós-graduação vive uma mudança de perfil e expectativas. A edição 2024 do Application Trends Survey, da Graduate Management Admission Council (GMAC), aponta aumento no interesse por programas híbridos e orientados à aplicação prática, sobretudo entre profissionais com mais tempo de carreira. O levantamento avaliou 1.090 cursos de negócios em 297 escolas de 40 países e indica uma procura maior por experiências formativas que combinem teoria e exposição a problemas reais — uma demanda que pressiona especialmente os modelos tradicionais de MBA.

No Brasil, quando se observa quem ocupa os postos de produção de conhecimento, aparece um desequilíbrio relevante: o relatório Educação em Foco (2024), do Observatório da Indústria/FINDES, mostra que aproximadamente 80% dos mestres e doutores atuam no setor público ou na educação, e não no ambiente produtivo de caráter não acadêmico.

“Grande parte da pós-graduação brasileira continua apoiada em módulos teóricos e pouco conectados ao que acontece na operação real das empresas. Para quem já lidera equipes ou negócios, isso tende a gerar baixo retorno. O que esses profissionais buscam é troca entre pares, exposição a casos reais e contato com executivos que ainda estão no mercado”, avalia Guilherme Barbosa, fundador do Masterboard Club, que é um ecossistema empresarial voltado a founders, sócios e gestores.

O programa, que reúne 832 empresas de diferentes segmentos do Paraná e de Santa Catarina, desenvolve atividades com apoio de mentores e lideranças em atuação no mercado. Segundo Guilherme, o objetivo é o de ocupar um espaço de formação executiva para profissionais que já acumulam experiência e demandam ferramentas aplicáveis de tomada de decisão.

“Nosso objetivo foi o de criar um ambiente em que a formação aconteça pela experiência e pela troca real entre líderes. Nas mais de 396 horas de formação ao longo de 18 meses, o participante vai conviver com múltiplos mentores e empresários que atuam no mercado, discutindo casos concretos e desafios que estão acontecendo agora nas empresas”, detalha Guilherme.