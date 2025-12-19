Tecnologia aponta alimentos e medicamentos comprometidos por apagões

Os vendavais provocados por mudanças climáticas estão aumentando o risco de apagões de energia no Brasil, prejudicando milhões de pessoas nos grandes centros urbanos e cadeias produtivas tiveram perdas — especialmente aquelas que dependem de temperatura controlada para garantir qualidade e segurança de seus produtos. De alimentos a medicamentos, a integridade da carga se tornou um desafio logístico.

Uma empresa brasileira atua exatamente com foco nessa urgência operacional. A AHM Solution, especializada em soluções de monitoramento de temperatura e gestão de riscos logísticos, fornece tecnologias que ajudam a evitar perdas em situações extremas, como os apagões prolongados.

Como parte de seu portfólio voltado à Cadeia Fria, a AHM Solution conta com sistemas de monitoramento de temperatura de cargas sensíveis ao longo de toda a cadeia logística — desde a fabricação, passando pelo centro de distribuição e até o destino final. Entre as soluções estão registradores de variações em tempo real e etiquetas inteligentes, que garantem controle térmico mesmo em cenários críticos de interrupção de energia.

Esses dispositivos alertam fabricantes, operadores logísticos e comerciantes sempre que os limites predefinidos de temperatura são ultrapassados, possibilitando respostas imediatas para preservar a qualidade dos produtos.

“Com os riscos crescentes de apagões prolongados, cada grau fora da faixa ideal pode significar milhões de reais em perdas e comprometer a segurança de produtos essenciais. Nossas soluções de controle térmico funcionam como vigilantes em tempo integral”, afirma Afonso Moreira, CEO da AHM Solution no Brasil.

Como funcionam os dispositivos

As duas principais soluções de controle de temperatura na cadeia logística são:

Indicadores de temperatura: etiquetas inteligentes que mudam de cor quando a carga ultrapassa limites térmicos previamente estabelecidos, permitindo que operadores ou clientes tomem medidas para troca do produto.

Registradores de temperatura (data loggers): monitoram e armazenam dados de temperatura ao longo do tempo, registrando cada etapa do armazenamento e do transporte. Isso permite saber exatamente quando, onde e por quanto tempo ocorreu qualquer variação térmica fora do padrão. Os dados podem ser recebidos em tempo real ou analisados posteriormente para auditorias, comprovação de qualidade, investigações de perdas ou melhorias nos processos logísticos.

Esses dispositivos não dependem de energia elétrica e podem ser aplicados diretamente nas embalagens, o que garante o controle em situações extremas, como apagões prolongados. “Não se trata apenas de saber se houve problema, mas de entender o contexto do problema para agir e evitar que ele se repita”, resume o CEO da AHM Solution.

Sobre a AHM Solution

Fundada em 2001 e com atuação na América Latina, a AHM Solution atua como fornecedora de tecnologia e consultoria especializada para empresas que buscam eficiência logística e redução de riscos operacionais. Seu foco vai desde o diagnóstico de riscos, passando pela consultoria personalizada, até a implantação de sistemas inovadores, que aumentam a segurança, reduzem desperdícios e asseguram a integridade de cargas sensíveis em qualquer condição.

