A EIG adquire participação de 49,87% na Transportadora de Gás do Peru (TgP)

A EIG, por meio de seus veículos de investimento administrados, adquiriu hoje uma participação acionária de 49,87% na Transportadora de Gas del Perú S.A. (“TgP”) do Canada Pension Plan Investment Board.

A TgP opera os principais gasodutos e oleodutos de líquidos de gás natural do Peru sob uma concessão de longo prazo, fornecendo aproximadamente 40% da geração de energia do país.

“Estamos muito satisfeitos em concluir esta transação e iniciar o próximo capítulo da nossa parceria com a TgP”, disse Matt Hartman, diretor global de Infraestrutura da EIG. “Nossa prioridade é apoiar a excelência operacional e a estabilidade a longo prazo da TgP, gerando valor para clientes e parceiros em todo o Peru.”

Sobre a EIG

A EIG é uma das principais investidoras institucionais nos setores globais de energia e infraestrutura, com US$ 24,3 bilhões em ativos sob gestão em 30 de setembro de 2025. A EIG se especializa em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionadaàenergia em escala global. Ao longo de seus 43 anos de história, a EIG investiu mais de US$ 51,7 bilhões no setor de energia por meio de 421 projetos ou empresas em 44 países nos seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, seguradoras, fundos patrimoniais, fundações e fundos soberanos dos EUA, Ásia e Europa. A sede da EIG fica em Washington, D.C., com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para obter mais informações, acesse o site da EIG em www.eigpartners.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato com a Mídia:

FGS Global

Kelly Kimberly / Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG@fgsglobal.com