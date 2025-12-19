Ferramenta de IA automatiza conferência de recibos médicos

Desde que foi implementado em janeiro deste ano, o Receita Saúde passou a concentrar as emissões de notas fiscais referentes aos serviços prestados por profissionais da área que atendem como pessoa física. A plataforma lançada pela Receita Federal serve para dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e clínicas médicas, por exemplo, e tem o objetivo de dinamizar o processo de declaração de imposto de renda dos profissionais e dos pacientes.

De acordo com a engenheira de softwares e diretora comercial da Most Specialist Technologies, Maria Cristina Diez, casos de fraudes envolvendo notas fiscais têm sido objeto de atenção de órgãos de controle e de empresas em diferentes setores. “Dentre as modalidades desse tipo de crime estão a emissão de nota fria, com informações falsas, golpe da nota fiscal enviada por e-mail — também chamado de phishing — e emissão do documento com informações adulteradas, como na quantidade, no valor ou no serviço prestado. Isso provoca a necessidade de soluções digitais que garantam a autenticidade das notas emitidas, proporcionando segurança e conformidade com a legislação de maneira automatizada”, ressalta.

É dessa demanda que surgiu a MostQI Medical Receipt, uma solução criada pela Most Specialist Technologies, uma das referências do país em automação de onboarding e segurança digital. Segundo ela, a ideia é oferecer uma automação capaz de validar a originalidade dos recibos médicos digitais diretamente da Receita Federal.

“Existe um grande desafio hoje, que é vencer as tentativas de emissão de recibos médicos falsos, e o MostQI Medical Receipt entrega exatamente isso. Ele é um recurso que consegue capturar os dados do recibo, fazer a validação oficial e, em seguida, disponibilizar esses dados de forma estruturada. Por isso, é um sistema inteligente que realiza o controle e a transparência das informações”, avalia Maria Cristina Diez.

Ela explica que esse tipo de serviço se encaixa a uma demanda crescente de automação fiscal especificamente às seguradoras de saúde que precisam reembolsar pacientes atendidos por médicos que fazem consultas como pessoa física. Por isso, a executiva da Most aposta que as empresas podem passar por uma revolução no sistema interno com a adoção do MostQI Medical Receipt.

“As operadoras de planos de saúde recebem diariamente milhares de notas fiscais de serviços prestados por consultórios médicos. O sistema é capaz de autenticar essas notas, reforçando a política de compliance que se comprometem a cumprir na área da saúde”, reforça a diretora comercial da empresa. “A solução visa atender a essa necessidade que identificamos no setor, que é criar uma cultura de conformidade fiscal médica. A Most conseguiu produzir um recurso totalmente integrado com o Receita Saúde, alcançando total segurança na verificação de cada nota”, pontua.

A MOST Specialist Technologies é uma empresa brasileira especializada em soluções de automação, segurança e verificação digital. Com tecnologias como OCR, biometria facial, validação de documentos e assinatura digital, a empresa apoia negócios de diversos setores a reduzirem fraudes, acelerarem processos de cadastro e onboarding e aumentarem a eficiência operacional. Suas soluções modulares e personalizáveis permitem integrar rapidamente tecnologia de ponta a fluxos de trabalho, garantindo agilidade, precisão e confiabilidade em cada etapa.