InfinitePay lança Retrospectiva 2025 no app

Saber exatamente qual foi o dia da semana em que o faturamento "brilhou", descobrir quantos clientes retornaram para comprar mais de uma vez ou saber qual forma de pagamento foi a mais utilizada ao longo do ano. A partir desta sexta-feira (19/12), essas respostas estarão disponíveis para milhões de empreendedores com o lançamento da Retrospectiva InfinitePay 2025.

A novidade chega para coroar um ano histórico e de expansão acelerada para a plataforma de serviços financeiros da CloudWalk. Em 2025, a InfinitePay dobrou sua base de usuários, saltando de 3 milhões para 6 milhões de clientes, consolidando sua presença em 100% das cidades brasileiras.

Disponível para quem usou a InfinitePay para vender em 2025, o novo recurso celebra esse marco oferecendo uma análise interativa e personalizada, que utiliza dados para detalhar o comportamento das vendas por meio de indicadores personalizados:

Picos de performance: identificação precisa do mês e dia da semana de maior faturamento (ex.: "Sexta-feira foi o dia em que suas vendas mais brilharam");

identificação precisa do mês e dia da semana de maior faturamento (ex.: "Sexta-feira foi o dia em que suas vendas mais brilharam"); Fidelização e recorrência: uma análise profunda da carteira de clientes, mostrando quantos consumidores são recorrentes, o volume de novos clientes e o ticket médio anual;

uma análise profunda da carteira de clientes, mostrando quantos consumidores são recorrentes, o volume de novos clientes e o ticket médio anual; Perfil do empreendedor: por meio de gamificação, a plataforma define arquétipos baseados no estilo de gestão do usuário. Um exemplo é o selo "Alquimista Financeiro", concedido a quem demonstrou eficiência na gestão de taxas e lucros;

por meio de gamificação, a plataforma define arquétipos baseados no estilo de gestão do usuário. Um exemplo é o selo "Alquimista Financeiro", concedido a quem demonstrou eficiência na gestão de taxas e lucros; Vendas presenciais: o desempenho por meio da maquininha de cartão e da maquininha no celular (InfiniteTap);

o desempenho por meio da maquininha de cartão e da maquininha no celular (InfiniteTap); Vendas online e gestão: o uso de ferramentas como Link de Pagamento, Pix e Loja Online;

o uso de ferramentas como Link de Pagamento, Pix e Loja Online; Inteligência artificial: a interação com o JIM, a IA proprietária da empresa, mostrando como a tecnologia apoiou na criação de imagens e textos para vendas.



Dados que contam histórias



Com uma abordagem visual e gamificada, o recurso revela métricas estratégicas, como o principal dia das vendas na semana, o mês de maior faturamento e um raio-x da fidelidade dos clientes (recorrência e ticket médio).

O recurso já está liberado para quem usou a InfinitePay em 2025. Para acessar a Retrospectiva, basta abrir o aplicativo, entrar na conversa com o JIM, ir em 'Apps' e selecionar a ferramenta.

