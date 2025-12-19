Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

InfinitePay lança Retrospectiva 2025 no app

Novo recurso no app oferece aos empreendedores uma análise lúdica e estratégica do ano, revelando desde o principal dia das vendas até o perfil de fidelidade dos clientes.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
19/12/2025 18:36

compartilhe

SIGA
x
InfinitePay lança Retrospectiva 2025 no app
InfinitePay lança Retrospectiva 2025 no app crédito: DINO

Saber exatamente qual foi o dia da semana em que o faturamento "brilhou", descobrir quantos clientes retornaram para comprar mais de uma vez ou saber qual forma de pagamento foi a mais utilizada ao longo do ano. A partir desta sexta-feira (19/12), essas respostas estarão disponíveis para milhões de empreendedores com o lançamento da Retrospectiva InfinitePay 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A novidade chega para coroar um ano histórico e de expansão acelerada para a plataforma de serviços financeiros da CloudWalk. Em 2025, a InfinitePay dobrou sua base de usuários, saltando de 3 milhões para 6 milhões de clientes, consolidando sua presença em 100% das cidades brasileiras.

Disponível para quem usou a InfinitePay para vender em 2025, o novo recurso celebra esse marco oferecendo uma análise interativa e personalizada, que utiliza dados para detalhar o comportamento das vendas por meio de indicadores personalizados:

  • Picos de performance: identificação precisa do mês e dia da semana de maior faturamento (ex.: "Sexta-feira foi o dia em que suas vendas mais brilharam");
  • Fidelização e recorrência: uma análise profunda da carteira de clientes, mostrando quantos consumidores são recorrentes, o volume de novos clientes e o ticket médio anual;
  • Perfil do empreendedor: por meio de gamificação, a plataforma define arquétipos baseados no estilo de gestão do usuário. Um exemplo é o selo "Alquimista Financeiro", concedido a quem demonstrou eficiência na gestão de taxas e lucros;
  • Vendas presenciais: o desempenho por meio da maquininha de cartão e da maquininha no celular (InfiniteTap);
  • Vendas online e gestão: o uso de ferramentas como Link de Pagamento, Pix e Loja Online;
  • Inteligência artificial: a interação com o JIM, a IA proprietária da empresa, mostrando como a tecnologia apoiou na criação de imagens e textos para vendas.


Dados que contam histórias

Com uma abordagem visual e gamificada, o recurso revela métricas estratégicas, como o principal dia das vendas na semana, o mês de maior faturamento e um raio-x da fidelidade dos clientes (recorrência e ticket médio).

O recurso já está liberado para quem usou a InfinitePay em 2025. Para acessar a Retrospectiva, basta abrir o aplicativo, entrar na conversa com o JIM, ir em 'Apps' e selecionar a ferramenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Website: https://oi.infinitepay.io/kmKE9Z

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay