Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Arquitetura traduz a trajetória de Shogun em experiência

Estúdio de arquitetura we.arch monta lounge imersivo inspirado na estratégia e resiliência do bicampeão mundial

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
19/12/2025 18:36

compartilhe

SIGA
x
Arquitetura traduz a trajetória de Shogun em experiência
Arquitetura traduz a trajetória de Shogun em experiência crédito: DINO

A we.arch, estúdio especializado em arquitetura autoral, assina o projeto de um lounge criado em homenagem ao lutador Maurício “Shogun” Rua. O ambiente traduz a trajetória do bicampeão mundial do Pride e do UFC em uma experiência imersiva que combina identidade, memória e design contemporâneo. Aposentado dos octógonos há dois anos, Shogun mantém atuação ativa como empresário, investidor imobiliário e líder de academias esportivas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Cliente recorrente da we.arch, o atleta destaca a precisão do estúdio em interpretar seu estilo pessoal. “Como investidor, já decorei três apartamentos com a we.arch. Compartilhei meu gosto clássico, e eles entregaram exatamente isso. Dois foram vendidos antes mesmo de eu vê-los prontos”, afirma.

O projeto nasce de um paralelo entre o processo criativo da we.arch e a filosofia de luta de Shogun. No estúdio, esse processo é estruturado a partir da escuta ativa, da precisão técnica e do compromisso contínuo com a narrativa individual de cada cliente.

O lounge materializa essa convergência entre identidade e técnica. Totalmente automatizado, o espaço recebe o visitante com o anúncio “It’s time!”, que aciona uma imersão luminotécnica. A parede dourada em inox martelado simboliza vitórias e resiliência, enquanto as obras de arte selecionadas reverberam momentos marcantes da carreira do atleta. O piso em machetaria faz referência à tradição japonesa e ao universo do Pride, evocando a origem do apelido que projetou Shogun internacionalmente. As formas fluidas do mobiliário reforçam a ideia de movimento, enquanto as cadeiras Molu ganham protagonismo pela composição equilibrada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para a diretora criativa da we.arch, Maria Fernanda Wiethorn Aliano, o projeto sintetiza a essência do estúdio. “A arquitetura autoral não é sobre estética isolada, mas sobre identidade. Cada projeto é um capítulo da história de quem o habita — um espaço que acolhe, representa e cria sentido. No caso do Shogun, desenvolvemos ambientes que traduzem conquistas, valores e o campeão que existe em cada pessoa”, afirma.



Website: https://www.instagram.com/studio.wearch/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay