Arquitetura traduz a trajetória de Shogun em experiência

A we.arch, estúdio especializado em arquitetura autoral, assina o projeto de um lounge criado em homenagem ao lutador Maurício “Shogun” Rua. O ambiente traduz a trajetória do bicampeão mundial do Pride e do UFC em uma experiência imersiva que combina identidade, memória e design contemporâneo. Aposentado dos octógonos há dois anos, Shogun mantém atuação ativa como empresário, investidor imobiliário e líder de academias esportivas.

Cliente recorrente da we.arch, o atleta destaca a precisão do estúdio em interpretar seu estilo pessoal. “Como investidor, já decorei três apartamentos com a we.arch. Compartilhei meu gosto clássico, e eles entregaram exatamente isso. Dois foram vendidos antes mesmo de eu vê-los prontos”, afirma.

O projeto nasce de um paralelo entre o processo criativo da we.arch e a filosofia de luta de Shogun. No estúdio, esse processo é estruturado a partir da escuta ativa, da precisão técnica e do compromisso contínuo com a narrativa individual de cada cliente.

O lounge materializa essa convergência entre identidade e técnica. Totalmente automatizado, o espaço recebe o visitante com o anúncio “It’s time!”, que aciona uma imersão luminotécnica. A parede dourada em inox martelado simboliza vitórias e resiliência, enquanto as obras de arte selecionadas reverberam momentos marcantes da carreira do atleta. O piso em machetaria faz referência à tradição japonesa e ao universo do Pride, evocando a origem do apelido que projetou Shogun internacionalmente. As formas fluidas do mobiliário reforçam a ideia de movimento, enquanto as cadeiras Molu ganham protagonismo pela composição equilibrada.

Para a diretora criativa da we.arch, Maria Fernanda Wiethorn Aliano, o projeto sintetiza a essência do estúdio. “A arquitetura autoral não é sobre estética isolada, mas sobre identidade. Cada projeto é um capítulo da história de quem o habita — um espaço que acolhe, representa e cria sentido. No caso do Shogun, desenvolvemos ambientes que traduzem conquistas, valores e o campeão que existe em cada pessoa”, afirma.