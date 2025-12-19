Médico uberabense assume presidência da SBPC/ML

Natural de Uberaba, o patologista clínico Guilherme Ferreira de Oliveira, responsável técnico do Sabin Diagnóstico e Saúde na cidade e diretor administrativo da Expansão do Grupo Sabin, é o novo presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) para o biênio 2026-2027. Ao longo dos últimos anos, o médico desempenhou funções estratégicas na entidade, incluindo os cargos de diretor de Acreditação e Qualidade e vice-presidente, contribuindo de forma expressiva para o desenvolvimento da instituição e do setor.

Agora, chega ao posto mais alto da organização que reúne médicos, tanto patologistas quanto de outras especialidades, farmacêuticos-bioquímicos, biomédicos e biólogos, além de empresas do segmento. A cerimônia de posse, realizada no dia 12 de dezembro, na sede da SBPC/ML, no Rio de Janeiro, reuniu associados, diretores, colaboradores e representantes de diversas instituições e empresas do setor.

A SBPC/ML atua na disseminação do conhecimento clínico-laboratorial e na promoção da educação científica e do desenvolvimento tecnológico da patologia clínica e da medicina laboratorial, atividades que provêm informações para cerca de 70% das decisões médicas. Ao fornecer informações precisas e seguras, a patologia clínica e a medicina laboratorial viabilizam a tomada de decisão mais adequada ao médico que acompanha os pacientes.

O papel do setor tem inclusive adquirido maior importância na medida em que a faixa etária da população avança, o que eleva a demanda por serviços médicos em geral e de diagnóstico em particular. Até 2050, cerca de 30% da população brasileira terá mais de 60 anos, o que implicará em um acompanhamento de saúde mais prolongado das pessoas. O avanço da idade populacional também incorre em maior incidência de doenças antes menos comuns. Com isso, a patologia clínica e a medicina laboratorial precisarão de mais profissionais e novas tecnologias e conhecimentos.

Comprometido com o fortalecimento contínuo da área de medicina laboratorial, o novo presidente destacou a importância de dar sequência ao trabalho construído nos últimos anos. “Seguimos alinhados à nossa missão de disseminar o conhecimento clínico-laboratorial, promover educação científica e impulsionar o desenvolvimento tecnológico e regulatório, de forma que tudo isso se reflita na melhor assistência ao paciente”, declarou.

Com raízes em Uberaba, Guilherme cresceu e construiu grande parte de sua trajetória profissional na cidade mineira, onde se formou pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, atual Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). O patologista manteve ao longo dos anos uma relação constante com o município, contribuindo para o desenvolvimento da área diagnóstica local mesmo após expandir sua atuação para outras regiões do país.

Outro profissional com raízes na cidade também integra a nova diretoria. O médico hematologista e diretor técnico do Grupo Sabin, Rafael Jácomo, assumiu a Diretoria Administrativa e Financeira da sociedade. Ele é neto do também médico Rubens Jácomo, um dos sócios do Laboratório Santa Lucilia, fundado em 1973 e posteriormente integrado ao Sabin.

Sobre o Sabin em Uberaba

Presente em Uberaba desde 2012, o Grupo Sabin segue em constante expansão e aprimoramento. Atualmente, conta com sete unidades de atendimento na cidade e um Núcleo Técnico Operacional próprio, que assegura agilidade e precisão no processamento de amostras.

A empresa oferece um conjunto abrangente de serviços, que vai de análises clínicas e anatomia patológica a diagnósticos por imagem, genômica e imunização.

As unidades do Sabin em Uberaba reúnem as principais certificações de qualidade do país, como a acreditação PALC, concedida pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), o PADI, do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), e as normas ISO 9001 e 14001.

Além disso, o Grupo Sabin também adota soluções tecnológicas e modelos de cuidado integral. Entre eles, o atendimento móvel para agendamento de coletas e vacinas; a plataforma integradora de serviços de saúde Rita Saúde; e a Amparo Saúde, empresa focada na atenção primária à saúde.