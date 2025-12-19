AmorSaúde reúne franqueados em congresso nacional

O AmorSaúde, rede de clínicas médico-odontológicas, reuniu franqueados de todas as regiões do país, parceiros estratégicos e executivos do Grupo TODOS para discutir resultados, compartilhar aprendizados e alinhar prioridades para 2026. Durante o Congresso Cartão de TODOS 2025, ocorreu a posse oficial de Beatriz Brisotti como nova CEO da empresa, no lugar de Ícaro Vilar, que presidiu o AmorSaúde desde a sua fundação, em 2016. Brisotti atuava como diretora de Operações da empresa desde 2021 e assume o novo cargo em janeiro de 2026.

No congresso, realizado em Atibaia, entre 15 e 17 de dezembro, a marca reforçou sua cultura organizacional, baseada nos valores “amor pelo que fazemos e por quem atendemos”, foco no acesso e cuidado acessível, e trouxe atualizações operacionais voltadas ao ganho de eficiência, padronização e fortalecimento da rede para o próximo ciclo.

Durante o evento, foram detalhados os principais indicadores de desempenho do ano, além das iniciativas que sustentaram o crescimento da rede. Para Jéssica Souza, gerente de Marketing do AmorSaúde, o encontro foi um momento de consolidação de práticas e alinhamento estratégico com toda a rede franqueada.

“O Congresso deste ano marcou um capítulo importante da nossa trajetória, pois celebramos a posse de nossa nova CEO e a trajetória do Ícaro, que nos guiou à frente do AmorSaúde desde a sua fundação. Compartilhamos também resultados sólidos, alinhamos as prioridades para 2026 e fortalecemos o que o AmorSaúde tem de mais valioso: o compromisso coletivo com o acesso à saúde”, afirma.

Souza destaca que o evento reforçou pontos essenciais para o próximo ciclo. “O congresso nos permitiu olhar para os resultados de 2025, ajustar rotas, ouvir de perto quem está na ponta e conectar nossos parceiros aos nossos franqueados”, destaca.

Parcerias fortalecem inovação e eficiência

Parceira estratégica do AmorSaúde, a cVortex esteve presente como patrocinadora do congresso. A empresa, especializada em soluções de inteligência artificial (IA) e atendimento omnichannel para redes de saúde, apresentou cases e ferramentas voltadas à melhoria da experiência do paciente e ao ganho de produtividade nas unidades.

Thiago Castro, CEO e co-founder da cVortex, destacou que a decisão de apoiar o evento reforça a visão da empresa sobre o Grupo TODOS. “Para a cVortex, estar próxima dos franqueados, parceiros e decisores do Grupo TODOS é essencial. Acreditamos em um modelo de crescimento baseado em colaboração e presença ativa junto à operação”.

De acordo com o executivo, o contato direto com quem vive o dia a dia das clínicas permite entender as nuances, as dores e as oportunidades reais de melhoria. “Essa proximidade fortalece nossa estratégia de expansão no setor de saúde, porque nos permite cocriar soluções, ajustar fluxos e garantir que nossa tecnologia gere impacto imediato e mensurável”, endossa.

Ao longo do congresso, a empresa apresentou suas particularidades, destacando o uso de inteligência artificial (IA) no agendamento de consultas. “Nossa IA, treinada para entender o histórico do paciente e aumentar a precisão do atendimento, reduz retrabalho e acelera resoluções. Além disso, nosso modelo de suporte próximo e consultivo reforça nosso posicionamento como uma empresa que não entrega apenas tecnologia, mas resultado real e experiência superior para o paciente”, finaliza.

Além da cVortex, o Congresso Cartão de TODOS contou com o apoio das empresas patrocinadoras DB Diagnósticos, Memed, Sinaxys, Trevosoft, Biologix, Neomed, TODOS Incorporações, Alliage, Invisalign, Henry Shein, Dental Vidas, Onhub, Aditek e Compass.