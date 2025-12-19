Grupo Colina dos Ipês lança plano funerário para animais de estimação

O Grupo Colina dos Ipês lançou o Colina Pet, plano funerário voltado para animais de estimação. Ele foi criado para oferecer uma despedida digna, organizada e acolhedora às famílias que veem seus pets como parte essencial do núcleo afetivo. A proposta do plano é oferecer uma jornada completa de despedida, feita de maneira humanizada e transparente.

A iniciativa nasceu do pedido recorrente das próprias famílias atendidas pelo grupo, que buscavam para seus animais o mesmo cuidado respeitoso já conhecido no atendimento humano. O luto pet, muitas vezes silencioso e pouco legitimado socialmente, revela uma dor crescente entre tutores que desejam rituais mais dignos, transparentes e sensíveis. “A criação do Colina Pet surge para preencher essa lacuna e entregar uma experiência que respeita a história do animal e ampara emocionalmente os tutores”, explica João Paulo Magalhães, diretor do Grupo do Colina dos Ipês.

O plano reúne um conjunto de serviços que acompanha todo o processo de despedida, desde a remoção do animal com equipe própria e frota exclusiva até a realização de cerimônias personalizadas, preparações cuidadosamente conduzidas e cremação individual ou compartilhada. Há ainda atendimento 24 horas, velório online, homenagens, rituais simbólicos e um Grupo de Apoio ao Luto Pet, que oferece suporte emocional. “Cada etapa foi desenhada para garantir respeito ao pet e segurança”, complementa Magalhães.

O público atendido é formado principalmente por famílias que veem o pet como um membro essencial da estrutura afetiva. “Para esse perfil, a existência de um plano que organiza toda a jornada, evita surpresas e oferece assistência integral representa conforto e tranquilidade”, ressalta João.

A expectativa é que ele se torne referência no Alto Tietê e na Região Metropolitana de São Paulo, acompanhando a profissionalização do setor de serviços funerários para pets.