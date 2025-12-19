Assine
Projeto de saneamento em quilombos do Vale do Ribeira é destaque no PPQG 2025

Desenvolvido pelo G9 Saneamento Rural, com apoio da APU, a iniciativa foi reconhecida por fortalecer a participação comunitária na gestão do saneamento rural.

19/12/2025 18:35

Projeto de saneamento em quilombos do Vale do Ribeira Ã© destaque no PPQG 2025 crédito: DINO
O G9 Saneamento Rural — grupo de mulheres especialistas do setor —, com apoio da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp (APU), foi premiado no Prêmio MIG – Mérito na Inovação em Gestão, uma das categorias do Prêmio Paulista da Qualidade da Gestão (PPQG), concedido pelo Instituto Paulista de Excelência da Gestão (IPEG). A cerimônia de premiação ocorreu no dia 5 de dezembro, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

A iniciativa reconhecida foi o projeto-piloto “Gestão Compartilhada do Saneamento em Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira”, que se destaca como referência em participação comunitária, inovação social e governança colaborativa no saneamento rural. O trabalho foi enquadrado na categoria ESG (Environmental, Social e Governança), por apresentar um modelo eficiente, alinhado às políticas públicas estaduais e com potencial de replicabilidade em outras regiões.

Representando as instituições, estiveram presentes na solenidade a presidente da APU, Francisca Adalgisa da Silva, a diretora de projetos e articuladora do G9 Saneamento Rural, Eliana Kitahara, e Telma Nery, integrante do grupo.

O desenvolvimento do projeto contou com a orientação técnica do examinador do IPEG, Emerson Barbosa, que apoiou o grupo no atendimento aos rigorosos critérios de excelência em gestão exigidos pelo prêmio.

O Prêmio MIG (PPQG) reconhece organizações e lideranças que promovem avanços significativos na gestão pública e privada no Estado de São Paulo, estimulando práticas inovadoras, sustentáveis e socialmente responsáveis.

Mais informações: https://www.apu.com.br/?


Website: https://www.apu.com.br/

