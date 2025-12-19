Clube Sírio promove última sessão de cinema do ano com o filme "Par Accident"

O Esporte Clube Sírio, por meio do Núcleo de Cultura Árabe, promoverá a última sessão de cinema do ano, com a exibição do filme "Par Accident", dirigido por Camille Fontaine. A atividade ocorrerá neste sábado, 20 de dezembro, às 16h, na Sala Palmira.

A obra traz uma narrativa sobre o encontro entre duas jovens argelinas vivendo na França e um acontecimento inesperado capaz de mudar o rumo de suas vidas. Entre silêncios, segredos e comportamentos cada vez mais inquietantes, o filme provoca reflexões e prende a atenção do início ao fim.



Sobre o Clube



Fundado em 1917 e integrado à vida paulistana, o Esporte Clube Sírio faz parte da elite dos clubes socioculturais e esportivos de São Paulo, oferecendo lazer, cultura e esporte para todas as idades e, ao mesmo tempo, promovendo a preservação e a disseminação da cultura, das tradições, dos costumes e da hospitalidade árabes no Brasil.

