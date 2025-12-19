Chegada do verão anima bares e restaurantes

A chegada do verão, que começa oficialmente no fim de dezembro, deve marcar um período de aquecimento para bares e restaurantes em todo o país. Especialistas do clima indicam, inclusive, que o verão 2024/2025 tende a registrar temperaturas acima da média, com possíveis veranicos e ondas de calor, fatores que estimulam o consumo em estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar.

Além disso, indicadores recentes do turismo e do transporte aéreo, aliados à expectativa positiva dos empreendedores, reforçam a perspectiva de maior movimento nos bares e restaurantes ao longo da estação.

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços, o índice de atividades turísticas cresceu 0,8% em outubro na comparação com setembro, já com ajuste sazonal. Este foi o terceiro resultado positivo consecutivo, período em que o segmento acumulou alta de 2,1%, sinalizando uma retomada consistente da demanda ligada ao turismo.

Outro dado que aponta para o aumento da movimentação de pessoas durante o verão é o levantamento divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Segundo a ANAC, mais de 9 milhões de passageiros utilizaram voos domésticos em outubro, o maior volume já registrado para o mês desde o início da série histórica, em janeiro de 2000.

Esses números, aliados a fatores como o período de férias e o pagamento do 13º salário, desenham um cenário favorável de maior circulação de pessoas e, consequentemente, de aumento do consumo em bares e restaurantes. Pesquisa recente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) indica que 81% dos empreendedores do setor esperam faturar mais no final de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Chegada do verão reforça otimismo entre empreendedores

A empresária Débora Souza de Almeida, proprietária do restaurante Mariposa de Vilas, em Lauro de Freitas (BA), afirma que a chegada do verão traz expectativas bastante positivas para o negócio. Segundo ela, após meses de chuvas atípicas entre outubro e novembro na região, o início oficial da estação mais quente do ano também marca o período de maior faturamento para o setor.

“Estamos muito otimistas com a chegada do verão. Para nós, é tradicionalmente a melhor época do ano, tanto pelo aumento do consumo quanto pela chegada de turistas. Aqui em Lauro de Freitas, recebemos muitas pessoas do Sul e do Sudeste, que vêm visitar familiares que trabalham no polo industrial e em montadoras da região”, explica.

A empresária estima um crescimento de cerca de 15% no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Ela destaca ainda que o pagamento do 13º salário e o aumento das confraternizações de fim de ano impulsionam a demanda. “Esse é um mês com muitos eventos, e investimos em ações comerciais mais agressivas, com pacotes e promoções para atrair esse público. A data do pagamento da última parcela do 13º também é muito aguardada por nós”, completa.

Com a chegada do verão e a intensificação das viagens pelo país, o setor de alimentação fora do lar projeta um aumento no movimento nos próximos meses. José Eduardo Camargo, líder de Conteúdo da Abrasel, destaca o impacto positivo da sazonalidade e do turismo para bares e restaurantes.

“O verão tradicionalmente é um período de maior fluxo de consumidores, especialmente em destinos turísticos. Com o crescimento do turismo interno e também do turismo estrangeiro, a expectativa é de mais movimento nos bares e restaurantes, o que pode ajudar a recompor receitas e gerar novas oportunidades para o setor”, avalia.

Ele reforça que, para proporcionar uma experiência completa ao consumidor e incentivar o retorno, é fundamental que os empreendedores estejam preparados para o aumento da demanda e invistam na capacitação das equipes.

“O aumento do movimento só se converte em fidelização quando vem acompanhado de decisões estratégicas. Planejamento, organização da operação e investimento na qualificação dos funcionários são fundamentais para aproveitar o potencial do verão e fortalecer a relação com o consumidor no médio e longo prazo”, finaliza.