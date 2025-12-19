A CyberArk foi nomeada líder na IDC MarketScape: Soluções Integradas Globais para Segurança de Identidade 2025

A CyberArk (NASDAQ: CYBR), líder global em segurança de identidade, anunciou hoje que foi reconhecida como Líder na IDC MarketScape: Avaliação de Fornecedores de Soluções Integradas para Segurança de Identidade em Todo o Mundo 2025. A CyberArk amplia os controles dinâmicos de privilégios para todos os tipos de identidade com sua plataforma unificada, permitindo que as organizações melhorem a eficiência e otimizem as operações de segurança.

Este relatório IDC MarketScape observa: “O mercado de segurança de identidade passou por mais mudanças nos últimos dois anos do que em quase uma década. Os fornecedores estão entrando em uma nova fase definida pelo surgimento de tecnologias de inteligência, nenhuma das quais é especificamente definida por quaisquer padrões da indústria. Embora diferentes em sua concepção, as novas ofertas adjacentes de IAM (Gestão de Identidades e Acessos) estão amplamente focadas em melhorar a visibilidade do gerenciamento de vulnerabilidades e ameaças, além de oferecer recursos automatizados e preditivos de detecção de ataques.” O relatório também observa: “Ao abordar esses tipos de identidade em evolução dentro de uma estrutura unificada, a CyberArk aprimora sua capacidade de gerenciar privilégios em escala, reduzir a complexidade operacional e manter a continuidade da segurançaàmedida que as organizações adotam tecnologias avançadas.”

“Com 93% das organizações relatando múltiplas violações relacionadasàidentidade no ano passado, fica claro que as organizações precisam de segurança que abranja todas as identidades: humanas, de máquina e de IA”, disse Matt Cohen, CEO da CyberArk. “Acreditamos que esse reconhecimento da IDC MarketScape valida nossa abordagem unificada, que ajuda a proteger contra ataques centrados na identidade, fortalece a segurança e impulsiona a eficiência operacional para nossos clientes. A Plataforma de Segurança de Identidade da CyberArk incorpora IA avançada e automação para ajudar as equipes de segurança a consolidar sua infraestrutura de cibersegurança e incorporar resiliência em todo o seu ambiente híbrido.”

Benefícios da plataforma de segurança de identidade CyberArk:

Plataforma Unificada: Reduz o custo total de propriedade (TCO) ao melhorar a eficiência operacional, diminuir a infraestrutura necessária e simplificar a gestão. A plataforma da CyberArk correlaciona dados de ameaças em todos os tipos de identidade e permite uma rápida adaptação a riscos emergentes.

CORA AI: Oferece insights acionáveis, automatiza tarefas rotineiras e suporta interação em linguagem natural para aumentar a produtividade e fortalecer a segurança.

Controles de privilégios inteligentes: Permitem que as equipes de segurança implementem medidas que gerenciem dinamicamente o acesso aos recursos corporativos com base em avaliações de risco em tempo real, garantindo que apenas os usuários certos acessem as informações certas no momento certo.

Solução para Agentes de IA Seguros: Oferece segurança e governança abrangentes para agentes autônomos orientados por IA, incluindo visibilidade, controle de acesso, detecção de ameaças e gerenciamento do ciclo de vida.

Para baixar um trecho gratuito da IDC MarketScape para Avaliação de Fornecedores de Soluções Integradas Globais para Segurança de Identidade 2025 (doc. nº US52037224, setembro de 2025), clique aqui.

Sobre a IDC MarketScape

O modelo de avaliação de fornecedores IDC MarketScape foi desenvolvido para fornecer uma visão geral da competitividade de fornecedores de tecnologia e serviços em um determinado mercado. A pesquisa utiliza uma metodologia de pontuação rigorosa, baseada em critérios qualitativos e quantitativos, que resulta em uma representação gráfica da posição de cada fornecedor dentro do mercado. A IDC MarketScape oferece uma estrutura clara para comparar, de forma significativa, os produtos e serviços oferecidos, as capacidades e estratégias, bem como os fatores de sucesso atuais e futuros dos fornecedores de tecnologia. Essa estrutura também proporciona aos compradores de tecnologia uma avaliação completa dos pontos fortes e fracos de fornecedores atuais e potenciais.

Sobre a CyberArk

CyberArk (NASDAQ: CYBR) é líder global em segurança de identidade, com a confiança de organizações em todo o mundo para proteger identidades humanas e de máquinas na empresa moderna. A Plataforma de Segurança de Identidade da CyberArk, baseada em IA, aplica controles de privilégio inteligentes a cada identidade, com prevenção, detecção e resposta contínuas a ameaças ao longo de todo o ciclo de vida da identidade. Com a CyberArk, as organizações podem reduzir os riscos operacionais e de segurança, implementando os princípios de confiança zero e privilégio mínimo com visibilidade completa. Isso permite que todos os usuários e identidades, incluindo funcionários, TI, desenvolvedores e máquinas, acessem com segurança qualquer recurso, localizado em qualquer lugar, de qualquer lugar. Saiba mais em cyberark.com.

