Agência cresce 250% e projeta atender mais de mil farmácias

A Agile Digital Farma, aceleradora de marketing e vendas especializada no varejo farmacêutico, completa três anos registrando crescimento acelerado do setor. A empresa encerrará 2025 com faturamento 250% superior ao montante registrado em 2024. Com a Panfletagem Digital, metodologia própria da empresa, a Agile se consolidou como parceira estratégica de redes e unidades independentes de farmácias que buscam liderar o mercado regional por meio da digitalização comercial.

O desempenho da companhia em 2025 coincidiu com a divulgação de um estudo proprietário que analisou o comportamento de venda de centenas de farmácias atendidas. A pesquisa mostrou que 88% das conversões no varejo farma acontecem por WhatsApp e telefone, reforçando a importância de estratégias digitais integradas à operação comercial diária. O método de panfletagem digital estrutura justamente esse fluxo de aquisição, conversa e retenção, distribuindo mídia regionalizada e transformando tráfego digital em vendas concretas.

Os dados do estudo revelam ainda a força da metodologia na prática. Uma farmácia em Uberlândia registrou aumento de aproximadamente R$ 46 mil em faturamento em apenas 60 dias, salto de 32,8%, além da expansão de 730 para 1.425 entregas (+95,2%). Em Fortaleza, outra operação mostrou incremento de cerca de R$ 65 mil no mesmo intervalo (+20,2%), com alta relevante no volume de entregas. Os resultados reforçam a leitura da Agile de que a digitalização se tornou um fator competitivo essencial para farmácias regionais.

Pilares da panfletagem digital

O método inicia com a seleção de “produtos isca” de alta demanda e preços competitivos, como perfumaria, itens infantis, dermocosméticos e medicamentos não tarjados, para atrair novos clientes no raio de delivery. O tráfego pago massifica anúncios com imagens e vídeos humanizados, direcionando leads qualificados ao WhatsApp. Nesse canal, treinamentos elevam a taxa de conversão de 10–20% para até 50%, com foco em velocidade, padronização e pós-venda personalizado via grupos VIP.

“A panfletagem digital é o presente. Sem presença nas redes, farmácias perdem oportunidades de receita para concorrentes”, afirma Jonas Bertolin Sad, diretor comercial da Agile Digital Farma. Victor Eloi, diretor de operações, complementa: “Com processos simples, transformamos cliques em vendas recorrentes e comunidades fiéis”.

Com centenas de clientes em todo o país, incluindo unidades das redes Inova, Conviva, FarMelhor, Hiper Saúde, Hiper Popular, Maxi Farma, Melhor Compra e Ello Farma, a Agile Digital Farma fortaleceu seu posicionamento investindo em tecnologia de inteligência artificial, expansão da presença institucional nas redes sociais, visitas presenciais a clientes, podcasts com lideranças do setor e patrocínio às principais feiras do varejo farmacêutico. Entre os eventos apoiados estiveram Abradilan, Encontro Abrafad, Conexão In da Rede Inova e o Contabiliza Pharma, evento de contabilidade farma do Nordeste.

Os sócios planejam lançar novos produtos e serviços em 2026. Para sustentar esse ciclo de expansão, a Agile Digital Farma estruturou um conselho administrativo e ampliará programas de qualificação da equipe, buscando antecipar tendências como hipersegmentação regional, uso avançado de IA para personalização de ofertas e maior integração entre marketing e logística.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dentro das metas, a Agile Digital Farma projeta ampliar o time e expandir para mil farmácias o atendimento em 2026, mantendo sua estratégia de acelerar unidades que desejam ocupar posição de liderança no ambiente digital, um mercado cada vez mais competitivo, orientado por dados e guiado pela eficácia dos canais de comunicação direta.