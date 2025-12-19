Natal 2025: live marketing cresce 50% em ações

Os elementos visuais típicos de diversas campanhas publicitárias de Natal, luzes, família reunida, a mesa da ceia, já se revelam saturados e muitos já não são capazes de diferenciar as marcas. Nesse contexto, players que investem em experiências sensoriais conseguem impactos mensuráveis superiores em performance digital. É o que revela pesquisa inédita da Macfor, que analisou o comportamento de busca online dos consumidores brasileiros durante a temporada de Natal de 2025 em relação a ativações de live marketing da Coca-Cola, Nestlé, Panco, Petrobrás e Bradesco.

A pesquisa mapeou ativações das marcas a seguir. A Coca-Cola patrocinou a árvore de Natal do Parque Villa-Lobos em São Paulo, SP, com carrossel de 26 metros, além de manter as Caravanas que percorreram 93 municípios em todo o Brasil com expectativa de impactar 63 milhões de pessoas. No mesmo parque, na capital paulista, a Panco patrocinou a Vila Natalina para criar um ambiente de imersão no universo da marca com cenários interativos e experimentação de produtos.



A Petrobras retomou, após cinco anos, a tradicional árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, com estrutura de 60 metros abastecida com combustível renovável e programação cultural com a Orquestra Petrobras Sinfônica. A Nestlé, por meio da marca Leite Moça, inaugurou a Casa de Natal Dona do Doce na Oscar Freire, em São Paulo, e oferece oficinas gratuitas de culinária ao longo de dezembro. O Bradesco celebrou seu 17º ano consecutivo como patrocinador do Natal Luz de Gramado, iluminando a Praça Major Nicoletti na 40ª edição do evento, consolidando a longa parceria.

Os resultados revelam impacto direto e mensurável das ativações físicas no interesse online dos consumidores. A Petrobras liderou com crescimento de 50% nas buscas após retomar a árvore da Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro. A Nestlé registrou alta de 13,6% nas buscas por Leite Moça com a Casa de Natal Dona do Doce em São Paulo. A Panco obteve aumento de 11,86% nas pesquisas realizadas na capital paulista por meio da Vila Natalina, enquanto o Bradesco alcançou crescimento de 9% no volume de buscas em Gramado (RS) com sua presença no Natal Luz. A Coca-Cola teve aumento geral de 8,8%, com destaque para o crescimento de 28% nas buscas por "Caravana Coca-Cola", índice que não se repetiu em regiões onde a caravana não passou, evidenciando a correlação direta entre presença física e demanda digital.

Para Fabrício Macias, cofundador e VP de marketing da Macfor, essas ativações consolidam o live marketing como eixo estratégico de comunicação. “Especialmente em um cenário em que a atenção digital se torna cada vez mais cara e disputada, têm maior destaque as marcas que entendem como a experiência sensorial tem poder sobre a jornada de compra”, declara.

A pesquisa analisou dados de volume de buscas no Google pelas marcas citadas entre 15 de novembro e 11 de dezembro de 2025, comparando com 2024.



