São Vicente se destaca como aposta do mercado imobiliário

São Vicente (SP) vive um crescimento do setor imobiliário em 2025, com valorização de imóveis e oferta de empregos em alta. Rafael Machado, CEO do Meu Imóvel, comenta as tendências do mercado e suas implicações.

19/12/2025 13:46

São Vicente se destaca como aposta do mercado imobiliário

O mercado imobiliário de São Vicente, no litoral paulista, tem apresentado forte dinamismo em 2025, refletindo uma combinação de valorização imobiliária e expansão de empregos na construção civil, conforme reportagem publicada no portal Costa Norte.

Dados da reportagem indicam que o município registrou alta de 3,25% no setor imobiliário ao longo do ano e aparece em posição relevante no ranking nacional de valorização, segundo levantamento do índice FipeZap citado pela matéria.

Em paralelo, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) aponta um aumento de 60% na oferta de vagas ligadas à construção civil, superando significativamente as médias estadual e nacional.

Para Rafael Machado, CEO da plataforma Meu Imóvel, essa combinação tem fortalecido as perspectivas de mercado, especialmente para quem busca opções com potencial de valorização no litoral paulista: “Com o aumento dos valores de venda de imóveis na capital paulista e, também, em cidades litorâneas como Santos, o mercado de aquisição de novos terrenos também acompanha essa escalada, quer seja pela valorização da região, quer seja pela escassez desta matéria-prima. Isso impulsiona os incorporadores a buscarem novas alternativas. E São Vicente é uma delas. Por não ter sofrido a avalanche de lançamentos de outras regiões, a cidade, abastecida por praias, com infraestrutura de comércio muito boa e próxima de São Paulo, passa a ser uma boa opção desta busca, com preços de venda mais baixos e boas ofertas de terrenos. Deste modo, quem busca qualidade de vida e boas opções de valorização patrimonial reconhece a cidade como um novo polo imobiliário”.

A reportagem atribui parte desse desempenho ao conjunto de políticas públicas e intervenções urbanas promovidas pela gestão municipal, como alterações na legislação de uso do solo e incentivos à expansão urbana, que têm incentivado novos empreendimentos e atraído interesse de empresas para a cidade.

“Plataformas como o Meu Imóvel são capazes de abrir o leque de opções, apresentando aos clientes imóveis localizados em cidades como São Vicente, por exemplo, em função do que foi falado anteriormente, como qualidade de vida, completa infraestrutura de comércio e serviços, além da proximidade com São Paulo”, destaca Machado.



Website: https://appmeuimovel.com/

