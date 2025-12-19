Clínica Artisti oferece tratamentos capilares personalizados

A Clínica Artisti, especializada em cuidado capilar, oferece protocolos personalizados com técnicas de transplante capilar Follicular Unit Extraction (FUE, ou extração de unidades foliculares), No-Shave (transplante sem raspar a cabeça) e fios longos.

Entre os tratamentos capilares, o centro médico com unidades em Florianópolis, Balneário Camboriú e São Paulo, disponibiliza terapias combinadas de tricologia aplicadas antes e após os procedimentos.

O Dr. Thaissio Brito, médico, especialista em transplante capilar e sócio-proprietário da Artisti, explica que a clínica oferece opções de acordo com a necessidade de cada paciente, incluindo tratamentos clínicos orais prescritos pelo médico. “Além disso, também disponibilizamos procedimentos como microagulhamento com infusão de medicações na pele (MMP) e laser terapia”.

A Dr. Kimberly Caramori, médica e especialista em transplante capilar e de sobrancelha na Artisti unidade Balneário Camboriú, esclarece que o transplante capilar pode ser indicado em todos os casos em que o paciente se sinta incomodado com a perda capilar, seja ela avançada ou inicial.

“O resultado esperado é a recuperação completa do cabelo perdido, com altíssima densidade e naturalidade. Esse resultado depende de uma avaliação especializada, de uma tática e técnica cirúrgicas de alto nível e de tratamentos clínicos auxiliares quando necessário”, acrescenta a médica.

Efeito sobre a autoestima

Segundo o Dr. Cadu Godoy, a perda capilar pode afetar a autoestima e gerar insegurança, tristeza, vergonha e medo do julgamento. “O cabelo é parte importante da identidade e, quando começa a cair, mexe diretamente com a forma como a pessoa se vê, o que impacta a autoconfiança e até o comportamento social, pois algumas pessoas evitam fotos, espelhos ou eventos”.

O Dr. Leonardo Magagnin, médico e especialista em transplante capilar e sócio-proprietário da Artisti na unidade de São Paulo, relata que, no consultório, os pacientes costumam manifestar insatisfação com a aparência, insegurança com a própria imagem, medo de agravamento da queda, frustração com tentativas anteriores de tratamento e preocupação com o julgamento alheio. “Muitos, apesar de não apresentarem baixa autoestima ou insegurança, dizem que procuram melhorar a si mesmos, chegarem à sua melhor versão”.

Avaliação médica e critérios de indicação

O Dr. Cadu Godoy orienta que alguns sinais indicam a necessidade de buscar avaliação médica, como queda excessiva, afinamento ou perda de volume, falhas ou áreas ralas no couro cabeludo, quebra frequente dos fios e sintomas no couro cabeludo, incluindo coceira, vermelhidão ou descamação.

“Os procedimentos realizados na Artisti seguem protocolos personalizados, com foco em técnicas que priorizam densidade, direção dos fios e desenho de linha frontal natural, considerando as características individuais de cada paciente”, ressalta o especialista.

Rafael Basilio, gestor e sócio-proprietário da Artisti, afirma que a integração da equipe clínica é fundamental para os resultados duradouros.

“Todos os médicos sócios da Artisti tem extensa formação e experiência em transplante capilar, sendo inclusive referência para médicos de outras clínicas que buscam se aperfeiçoar no transplante capilar, tornando assim a Artisti um polo de formação médica na área”, explica o sócio-proprietário.

“Cada profissional exerce um papel específico, desde o auxílio nos tratamentos capilares e no acompanhamento pós-operatório até a atuação na equipe cirúrgica, que precisa estar totalmente sincronizada”, detalha.

De acordo com o gestor, para manter o mesmo padrão de atendimento nas unidades de Florianópolis, Balneário Camboriú e São Paulo, a Artisti busca garantir que todos os médicos tenham extensa formação médica e em transplante capilar, além de passarem por treinamento interno.

