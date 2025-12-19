Assine
Binário da Martin Luther altera mobilidade urbana em BC

Além de reorganizar o fluxo urbano entre Balneário Camboriú e Itajaí, o novo binário da Avenida Martin Luther está associado a mudanças na mobilidade regional e a efeitos observados pelo mercado imobiliário em áreas diretamente conectadas ao corredor viário.

Binário da Martin Luther altera mobilidade urbana em BC

Balneário Camboriú apresenta uma dinâmica urbana marcada por alta densidade construtiva, verticalização e fluxo constante entre dois polos integrados: Balneário Camboriú e Itajaí. A pressão sobre a mobilidade urbana é um fator recorrente nesse eixo. Nesse contexto, o município executa o novo binário da Avenida Martin Luther, uma obra pública voltada à reorganização do sistema viário local.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Balneário Camboriú registrou, em 2025, população estimada de 151.674 habitantes, enquanto Itajaí alcançou 294.850 habitantes, reforçando a interdependência urbana, econômica e residencial entre as duas cidades.

A infraestrutura viária existente passou a ser considerada insuficiente para o volume atual de deslocamentos diários, o que motivou a implantação do binário como medida de redistribuição do tráfego.

A obra está sendo executada em etapas ao longo da Avenida Martin Luther. A segunda fase, autorizada em junho de 2025, envolve mudanças de sentido, readequação do fluxo e reorganização do corredor viário, etapa essencial para aliviar gargalos históricos entre a Praia Brava, o Centro de Balneário Camboriú e a Barra Norte. Já a terceira fase foi autorizada pela Lei nº 5.056/2025, sancionada pela Prefeitura de Balneário Camboriú, e prevê intervenções estruturais como desapropriações, modernização da iluminação pública e requalificação urbana do entorno.

Para o mercado imobiliário, obras dessa natureza costumam ser analisadas sob a ótica da acessibilidade urbana. “A melhoria da circulação tende a influenciar a escolha residencial e o interesse por determinadas áreas”, explica Luís Fernando, especialista do setor imobiliário consultado pela reportagem. Segundo ele, regiões com conexão facilitada passam a ser consideradas por compradores e investidores que avaliam tempo de deslocamento e integração urbana como critérios relevantes.

Ainda de acordo com o especialista, a redução de congestionamentos contribui para maior previsibilidade nos deslocamentos cotidianos, fator associado à organização do fluxo turístico e ao planejamento urbano. Esses elementos são observados pelo mercado na análise de áreas com potencial de ocupação residencial qualificada.

“É nesse contexto que segmentos como imóveis frente mar e coberturas em Balneário Camboriú passam a concentrar maior atenção do mercado, à medida que a obra avança para as próximas etapas”, conclui Luís Fernando.

Com a continuidade do binário da Avenida Martin Luther, Balneário Camboriú incorpora um novo eixo de mobilidade ao sistema urbano, cujos efeitos seguem sendo acompanhados por moradores, gestores públicos e agentes do mercado imobiliário.



