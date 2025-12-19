Binário da Martin Luther altera mobilidade urbana em BC

Balneário Camboriú apresenta uma dinâmica urbana marcada por alta densidade construtiva, verticalização e fluxo constante entre dois polos integrados: Balneário Camboriú e Itajaí. A pressão sobre a mobilidade urbana é um fator recorrente nesse eixo. Nesse contexto, o município executa o novo binário da Avenida Martin Luther, uma obra pública voltada à reorganização do sistema viário local.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Balneário Camboriú registrou, em 2025, população estimada de 151.674 habitantes, enquanto Itajaí alcançou 294.850 habitantes, reforçando a interdependência urbana, econômica e residencial entre as duas cidades.

A infraestrutura viária existente passou a ser considerada insuficiente para o volume atual de deslocamentos diários, o que motivou a implantação do binário como medida de redistribuição do tráfego.

A obra está sendo executada em etapas ao longo da Avenida Martin Luther. A segunda fase, autorizada em junho de 2025, envolve mudanças de sentido, readequação do fluxo e reorganização do corredor viário, etapa essencial para aliviar gargalos históricos entre a Praia Brava, o Centro de Balneário Camboriú e a Barra Norte. Já a terceira fase foi autorizada pela Lei nº 5.056/2025, sancionada pela Prefeitura de Balneário Camboriú, e prevê intervenções estruturais como desapropriações, modernização da iluminação pública e requalificação urbana do entorno.

Para o mercado imobiliário, obras dessa natureza costumam ser analisadas sob a ótica da acessibilidade urbana. “A melhoria da circulação tende a influenciar a escolha residencial e o interesse por determinadas áreas”, explica Luís Fernando, especialista do setor imobiliário consultado pela reportagem. Segundo ele, regiões com conexão facilitada passam a ser consideradas por compradores e investidores que avaliam tempo de deslocamento e integração urbana como critérios relevantes.

Ainda de acordo com o especialista, a redução de congestionamentos contribui para maior previsibilidade nos deslocamentos cotidianos, fator associado à organização do fluxo turístico e ao planejamento urbano. Esses elementos são observados pelo mercado na análise de áreas com potencial de ocupação residencial qualificada.

“É nesse contexto que segmentos como imóveis frente mar e coberturas em Balneário Camboriú passam a concentrar maior atenção do mercado, à medida que a obra avança para as próximas etapas”, conclui Luís Fernando.

Com a continuidade do binário da Avenida Martin Luther, Balneário Camboriú incorpora um novo eixo de mobilidade ao sistema urbano, cujos efeitos seguem sendo acompanhados por moradores, gestores públicos e agentes do mercado imobiliário.