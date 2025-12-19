Advogada da Pagos recebe Honraria São Francisco 2025

A advogada e executiva Ruth Quevedo, diretora de Relações Institucionais da Associação Pagos de Gestão de Pagamentos Eletrônicos, foi reconhecida pela LexTalk World Conference, um dos maiores eventos globais dedicados à inovação jurídica, tecnologia aplicada ao direito, liderança corporativa e tendências regulatórias. A LexTalk World Conference reúne profissionais do mundo inteiro — advogados, general counsels, líderes de compliance, especialistas em LegalTech e executivos — para compartilhar conhecimento, premiar destaques da área e promover networking internacional. Dra. Ruth conquistou a Honraria Jurídica São Francisco 2025, distinção concedida a profissionais que se destacam por excelência técnica, impacto institucional e contribuição para o avanço do ambiente jurídico-regulatório.

Com mais de três décadas de atuação, a advogada consolidou uma trajetória marcada pela construção de pontes entre o setor privado, o poder público e os principais órgãos reguladores do país. Segundo ela, essa jornada começou ainda na antiga VisaNet, atual Cielo, onde percorreu diversas áreas estratégicas. “Comecei minha carreira na Cielo — quando ainda era VisaNet — na área de Operações, passando pela Comercial, Atendimento, Produtos, Relações Governamentais e Regulatório. Ao passar por todas essas áreas, adquiri experiências e conhecimentos valiosos, que em 2008 me ajudaram a estruturar a área de Relações Governamentais e Regulatório, em que me consolidei como a profissional que sou hoje”, afirma Dra. Ruth Quevedo.

Essa vivência multidisciplinar, segundo a especialista, foi determinante para sua capacidade de articulação institucional. “Acumular conhecimento, experiência e formar um perfil generalista faz toda a diferença quando estamos representando os interesses da empresa, influenciando decisões e nos relacionando com os principais stakeholders”, explica. Entre esses interlocutores, a advogada destaca o Poder Executivo, o Legislativo, o Banco Central, a Receita Federal, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e a própria Pagos, além de entidades de classe e demais associações setoriais.

Atuação estratégica decisiva para o reconhecimento

A premiação também reconhece o papel de Dra. Ruth em momentos decisivos para o setor de pagamentos, como a abertura do mercado em 2010. “Em 2010 tivemos a quebra de exclusividade e abertura do mercado para novos entrantes, o nascimento das subcredenciadoras e, com isso, a necessidade de estar presente junto aos reguladores, para que as normas que viriam futuramente pudessem estimular o crescimento do setor de forma estruturada”, relembra.

Desde então, sua atuação contínua junto aos reguladores se tornou um diferencial competitivo. A advogada destaca, entre suas atribuições, a representação no GT-60, do CONFAZ, grupo responsável por normas fiscais aplicáveis às instituições de pagamento. “Essa atuação consolidou destaque em áreas-chave, como alcance profissional, reconhecimento da expertise, competitividade no setor e preparo para as tendências futuras. O impacto gerado na indústria jurídica reafirma a relevância e a notoriedade dessa contribuição, marcada por resultados excepcionais e notáveis”, pondera.

Projetos estruturantes e inovação regulatória reforçam mérito do Legal Honor Global Awards

Assim como a atuação que pratica enquanto Diretora de Relações Institucionais na Associação Pagos, a advogada liderou iniciativas pioneiras que modernizaram processos regulatórios e ampliaram a transparência no setor público.

Entre os destaques, está a implantação, em 2007, do sistema digital de troca de informações regulatórias via Electronic Data Interchange (EDI) entre o CONFAZ e as 27 Secretarias de Fazenda. Ela também teve papel central na migração do Protocolo ECF 04/01 para a atual Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP), entre 2008 e 2019, contribuindo para o desenvolvimento das primeiras versões e para a elaboração das normas que instituíram a DIMP Versão 07.

Outro marco de sua carreira foi a participação na regulamentação das doações eleitorais por cartão de crédito, previstas na Lei 12.034/09 e posteriormente disciplinadas pela Resolução TSE nº 23.216/2010, que dispõe sobre a arrecadação de recursos financeiros de campanha por meio de cartão de crédito.

Dra. Ruth relembra o processo: “Em 18 de fevereiro de 2010 nos reunimos com os ministros Arnaldo Versiani e Henrique Neves e toda a equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para esclarecer pontos importantes da minuta que deu origem à Resolução-TSE nº 23.216/2010, que dispõe sobre a arrecadação de recursos financeiros de campanha eleitoral por cartões de crédito”.

A partir de sua experiência com a DIMP, ela propôs ao TSE a criação de um relatório padronizado para que credenciadoras pudessem fornecer informações sobre doações, reduzindo custos e viabilizando a implementação.

A advogada também atuou para ajustar a regra que inicialmente atribuía às credenciadoras a responsabilidade de gerar recibos eleitorais vinculados ao CPF do doador — dado que não trafega na transação. Após nova reunião com o TSE, a norma foi alterada em junho de 2010, mantendo o CPF sob responsabilidade do próprio doador. “Contribuir para a transparência fiscal e eleitoral foi certamente grandioso e tenho muito orgulho”, conclui.

Sobre a Honraria Jurídica São Francisco 2025

A premiação integra o Legal Honor Global Awards, promovido pela LexTalk World Conference, e reconhece profissionais que se destacam por inovação, impacto regulatório e contribuição para o fortalecimento do ambiente jurídico global.