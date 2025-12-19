Gargalos logísticos exigem estratégias multimodais no Centro-Oeste

A malha de transporte do Centro-Oeste brasileiro enfrenta limitações estruturais, com rodovias sobrecarregadas, malha ferroviária insuficiente e deficiências na integração entre modais, o que pode impactar a competitividade do agronegócio e das exportações da região.

Ao combinar diferentes modais (rodoviário, ferroviário, aéreo ou marítimo), empresas que operam com comércio exterior podem reduzir riscos operacionais, reduzir custos logísticos e aumentar a previsibilidade nas entregas.

Esse desafio se dá no presente, especialmente para rotas que conectam centros de produção do Centro-Oeste a portos ou centros de distribuição — rotas para o agro e para o comércio internacional.

A dependência exclusiva de um modal rodoviário pode criar gargalos que afetam o tempo de entrega, o custo do frete e a confiabilidade da cadeia logística. A diversificação de modais é vista como solução estratégica para superar esse cenário.

Para WMF Brazil International Logistics, empresa que oferece gestão de cargas, agenciamento internacional e operações aduaneiras, essa diversificação já é adotada como norma. Segundo o diretor Eduardo Massini, integrar diferentes modais e adotar plataformas de monitoramento permite rotas mais inteligentes e menos vulneráveis a falhas.

“A região tem papel decisivo na economia nacional, mas ainda convive com estrangulamentos que afetam o desempenho das cadeias de suprimentos. A solução passa por combinar modais e criar rotas mais inteligentes, garantindo fluidez mesmo em cenários de pressão sobre a infraestrutura”, afirma Massini.

Na visão da WMF Brazil, o uso de modelos multimodais reduz a dependência de rotas únicas — uma vulnerabilidade importante em momentos de saturação ou atrasos — e amplia a capacidade de resposta das empresas.

O transporte multimodal, combinado com operação door-to-door e visibilidade ponta a ponta, segundo a empresa, oferece um diferencial estratégico para quem lida com importações, exportações ou cargas sensíveis.