Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

S3NS anuncia que o PREMI3NS, seu serviço de nuvem segura, recebeu a certificação SecNumCloud

O PREMI3NS, serviço de nuvem confiável da S3NS (pronuncia-se "sense"), recebeu a certificação SecNumCloud da ANSSI, atendendo aos mais rigorosos critérios de proteção contra leis extraterritoriais na França e na Europa A concretização da colaboração entre a Thales e o Google Cloud possibilita que entidades dos setores público e privado inovem e se transformem com uma das mais extensas variedades de serviços gerenciados em um ambiente de nuvem confiável Entre os primeiros a aderir à oferta da S3NS, encontram-se empresas dos segmentos de seguros, manufatura, saúde e finanças

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
19/12/2025 11:48

compartilhe

SIGA

A S3NS, subsidiária da Thales em parceria com o Google Cloud, anunciou hoje que o PREMI3NS, o seu serviço de "Nuvem Confiável" (Cloud de confiance), recebeu a certificação SecNumCloud 3.2 concedida pela Agência Nacional Francesa para a Segurança dos Sistemas Informáticos (ANSSI). Cumprir os requisitos de proteção e resiliência da certificação SecNumCloud 3.2, considerados os mais rigorosos na França e na Europa, oferece imunidade contra leis extraterritoriais não europeias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251218709118/pt/

ANSSI delivered the SecNumCloud 3.2 qualification for S3NS’ PREMI3NS offering, meeting all its requirements and passing all three milestones of the qualification process.

ANSSI delivered the SecNumCloud 3.2 qualification for S3NS’ PREMI3NS offering, meeting all its requirements and passing all three milestones of the qualification process.

Com o lançamento do PREMI3NS, a S3NS agora disponibiliza para empresas e organizações do setor público o serviço de nuvem mais completo entre os produtos que obtiveram a certificação SecNumCloud 3.2. O PREMI3NS integra a mais sofisticada tecnologia IaaS e PaaS, disponibilizada pelo Google Cloud.

"A certificação SecNumCloud 3.2 resulta da parceria excepcional entre duas empresas de destaque nos setores de computação em nuvem e cibersegurança. Ela cria novas oportunidades para os mercados francês e europeu. Nunca uma proposta em nuvem com certificação SecNumCloud 3.2 apresentou uma variedade tão extensa de serviços gerenciados. O PREMI3NS permitirá que seus clientes inovem, otimizem e se transformem com total segurança e confiança em seus aplicativos mais sensíveis. De fato, o grupo Thales optou pela S3NS para sua infraestrutura de TI e para suas operações de engenharia delicadas", disseChristophe Salomon, vice-presidente-executivo de Sistemas Seguros de Informação e Comunicação da Thales.

A certificação SecNumCloud 3.2 é fruto da colaboração estratégica inovadora entre a Thales e o Google Cloud, além da criação da S3NS em 2022. Refere-seàconcretização da ambição conjunta de oferecer uma solução incomparável no mercado, agora acessível a todas as organizações públicas e privadas. Com esta certificação, a S3NS, empresa que atua sob a legislação francesa e é integralmente controlada pela Thales, satisfaz seu compromisso de implementar a oferta de nuvem mais abrangente em termos de recursos, atendendo aos requisitos do SecNumCloud 3.2 no mercado dentro de três anos após sua criação.

O serviço PREMI3NS é administrado e supervisionado unicamente por colaboradores da S3NS em data centers localizados na França. Todas as tecnologias em nuvem, assim como suas atualizações, são submetidas a um período de quarentena, analisadas e validadas pela S3NS, antes de serem gerenciadas pela empresa em sua infraestrutura dedicada.

Na Europa, o framework SecNumCloud 3.2 é o padrão mais rigoroso para segurança em nuvem. Atualmente, a França é o único país que impõe a suas organizações do setor público a conformidade com os requisitos relacionadosàgestão de dados sensíveis, visto que o governo se compromete a garantir aos cidadãos franceses a proteção adequada de seus dados.

Organizações já estão optando pela S3NS

O PREMI3NS, atualmente com a certificação SecNumCloud, já está disponível há vários meses como parte do programa de "adotantes iniciais" da S3NS e foi avaliado por aproximadamente trinta clientes pioneiros. A S3NS atualmente oferece suporte para seguradoras (MGEN, Matmut, AGPM), empresas do setor industrial (Thales, Birdz, uma subsidiária da Veolia), do setor financeiro (Qonto, BConnect) e de serviços (Club Med) em seu processo gradual de migração para a "Nuvem Confiável", assim como no aproveitamento da expertise combinada da Thales e do Google Cloud. A EDF optou pela S3NS para o armazenamento, processamento e valorização dos dados estratégicos do Grupo, enquanto a Thales já emprega o PREMI3NS em seu sistema interno de informações e em sua engenharia.

A mais ampla gama de serviços em nuvem com a certificação SecNumCloud disponível no mercado

O PREMI3NS disponibiliza uma vasta gama de serviços IaaS, PaaS e CaaS, possibilitando às empresas executarem seus aplicativos mais sensíveis em um ambiente seguro e de alto desempenho. A oferta gira em torno de componentes tecnológicos essenciais e comprovados do Google Cloud, como o Compute Engine para o gerenciamento de máquinas virtuais, o Cloud Storage para armazenamento de dados e o Cloud SQL para a gestão de bases de dados relacionais. Esta base sólida oferece acesso a toda a capacidade, inovação e segurança da nuvem por meio de serviços gerenciados avançados. Isso inclui o Google Kubernetes Engine para conteinerização, o BigQuery para o data warehouse líder de mercado, sem servidor e altamente escalável, preparando-o para uma transição fácil para IA, bem como soluções de ponta para o gerenciamento da rede e interconexão.

Este extenso portfólio de serviços continuará a crescer nos próximos meses, com a S3NS se preparando, especificamente, para a integração de soluções de inteligência artificial generativa, reafirmando, assim, o seu compromisso em oferecer aos seus clientes acesso contínuo às tecnologias mais inovadoras, dentro de uma estrutura confiável.

Sobre a S3NS

A S3NS, uma aliança entre a Thales, líder global em proteção de dados e cibersegurança, e o Google Cloud, líder global em tecnologias de nuvem, oferece às instituições públicas e privadas, que desejam reforçar a proteção de seus dados mais sensíveis, soluções de nuvem pública altamente seguras para realizar sua transição para a nuvem confiável, conforme os critérios da estrutura ANSSI SecNumCloud. A S3NS é uma empresa regida pela legislação francesa, e está integralmente sob o controle da Thales.

Para saber mais

S3NS | Thales x Google Cloud visando uma nuvem confiável
S3NS Cloud de Confiance entra em disponibilidade geral

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

FSB Comunicação

Felipe Blanco –felipe.blanco@fsb.com.br

Lucas Ardigó – lucas.ardigo@fsb.com.br

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Adriana Tornero –adriana.tornero@fsb.com.br


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay