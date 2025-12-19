S3NS anuncia que o PREMI3NS, seu serviço de nuvem segura, recebeu a certificação SecNumCloud

A S3NS, subsidiária da Thales em parceria com o Google Cloud, anunciou hoje que o PREMI3NS, o seu serviço de "Nuvem Confiável" (Cloud de confiance), recebeu a certificação SecNumCloud 3.2 concedida pela Agência Nacional Francesa para a Segurança dos Sistemas Informáticos (ANSSI). Cumprir os requisitos de proteção e resiliência da certificação SecNumCloud 3.2, considerados os mais rigorosos na França e na Europa, oferece imunidade contra leis extraterritoriais não europeias.

Com o lançamento do PREMI3NS, a S3NS agora disponibiliza para empresas e organizações do setor público o serviço de nuvem mais completo entre os produtos que obtiveram a certificação SecNumCloud 3.2. O PREMI3NS integra a mais sofisticada tecnologia IaaS e PaaS, disponibilizada pelo Google Cloud.

"A certificação SecNumCloud 3.2 resulta da parceria excepcional entre duas empresas de destaque nos setores de computação em nuvem e cibersegurança. Ela cria novas oportunidades para os mercados francês e europeu. Nunca uma proposta em nuvem com certificação SecNumCloud 3.2 apresentou uma variedade tão extensa de serviços gerenciados. O PREMI3NS permitirá que seus clientes inovem, otimizem e se transformem com total segurança e confiança em seus aplicativos mais sensíveis. De fato, o grupo Thales optou pela S3NS para sua infraestrutura de TI e para suas operações de engenharia delicadas", disseChristophe Salomon, vice-presidente-executivo de Sistemas Seguros de Informação e Comunicação da Thales.

A certificação SecNumCloud 3.2 é fruto da colaboração estratégica inovadora entre a Thales e o Google Cloud, além da criação da S3NS em 2022. Refere-seàconcretização da ambição conjunta de oferecer uma solução incomparável no mercado, agora acessível a todas as organizações públicas e privadas. Com esta certificação, a S3NS, empresa que atua sob a legislação francesa e é integralmente controlada pela Thales, satisfaz seu compromisso de implementar a oferta de nuvem mais abrangente em termos de recursos, atendendo aos requisitos do SecNumCloud 3.2 no mercado dentro de três anos após sua criação.

O serviço PREMI3NS é administrado e supervisionado unicamente por colaboradores da S3NS em data centers localizados na França. Todas as tecnologias em nuvem, assim como suas atualizações, são submetidas a um período de quarentena, analisadas e validadas pela S3NS, antes de serem gerenciadas pela empresa em sua infraestrutura dedicada.

Na Europa, o framework SecNumCloud 3.2 é o padrão mais rigoroso para segurança em nuvem. Atualmente, a França é o único país que impõe a suas organizações do setor público a conformidade com os requisitos relacionadosàgestão de dados sensíveis, visto que o governo se compromete a garantir aos cidadãos franceses a proteção adequada de seus dados.

Organizações já estão optando pela S3NS

O PREMI3NS, atualmente com a certificação SecNumCloud, já está disponível há vários meses como parte do programa de "adotantes iniciais" da S3NS e foi avaliado por aproximadamente trinta clientes pioneiros. A S3NS atualmente oferece suporte para seguradoras (MGEN, Matmut, AGPM), empresas do setor industrial (Thales, Birdz, uma subsidiária da Veolia), do setor financeiro (Qonto, BConnect) e de serviços (Club Med) em seu processo gradual de migração para a "Nuvem Confiável", assim como no aproveitamento da expertise combinada da Thales e do Google Cloud. A EDF optou pela S3NS para o armazenamento, processamento e valorização dos dados estratégicos do Grupo, enquanto a Thales já emprega o PREMI3NS em seu sistema interno de informações e em sua engenharia.

A mais ampla gama de serviços em nuvem com a certificação SecNumCloud disponível no mercado

O PREMI3NS disponibiliza uma vasta gama de serviços IaaS, PaaS e CaaS, possibilitando às empresas executarem seus aplicativos mais sensíveis em um ambiente seguro e de alto desempenho. A oferta gira em torno de componentes tecnológicos essenciais e comprovados do Google Cloud, como o Compute Engine para o gerenciamento de máquinas virtuais, o Cloud Storage para armazenamento de dados e o Cloud SQL para a gestão de bases de dados relacionais. Esta base sólida oferece acesso a toda a capacidade, inovação e segurança da nuvem por meio de serviços gerenciados avançados. Isso inclui o Google Kubernetes Engine para conteinerização, o BigQuery para o data warehouse líder de mercado, sem servidor e altamente escalável, preparando-o para uma transição fácil para IA, bem como soluções de ponta para o gerenciamento da rede e interconexão.

Este extenso portfólio de serviços continuará a crescer nos próximos meses, com a S3NS se preparando, especificamente, para a integração de soluções de inteligência artificial generativa, reafirmando, assim, o seu compromisso em oferecer aos seus clientes acesso contínuo às tecnologias mais inovadoras, dentro de uma estrutura confiável.

Sobre a S3NS

A S3NS, uma aliança entre a Thales, líder global em proteção de dados e cibersegurança, e o Google Cloud, líder global em tecnologias de nuvem, oferece às instituições públicas e privadas, que desejam reforçar a proteção de seus dados mais sensíveis, soluções de nuvem pública altamente seguras para realizar sua transição para a nuvem confiável, conforme os critérios da estrutura ANSSI SecNumCloud. A S3NS é uma empresa regida pela legislação francesa, e está integralmente sob o controle da Thales.

