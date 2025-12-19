Estratégias jurídicas podem reduzir passivos e fortalecer boas práticas
Em um cenário marcado por judicialização nas áreas trabalhista, previdenciária e sindical, decisões estratégicas podem influenciar diretamente a reputação e a sustentabilidade das organizações.
A integração entre gestão jurídica e práticas ESG tem ganhado espaço nas empresas que buscam reduzir passivos, aumentar transparência e fortalecer a governança.
A adoção de políticas alinhadas ao ESG envolve não apenas iniciativas socioambientais, mas também uma governança capaz de prevenir litígios e conduzir negociações complexas com responsabilidade. Segundo a MMADVS, escritório especializado na defesa de empregadores, a articulação entre jurídico, RH e liderança tem se mostrado decisiva para diminuir riscos e aprimorar práticas internas.
Para Márcia Martins Miguel, advogada e sócia da MMADVS, a relação entre judicialização e ESG é direta.
“A redução de passivos não depende apenas de contencioso eficiente, mas de decisões estruturadas que reforcem a cultura organizacional. Governança e conformidade são pilares que influenciam resultados jurídicos e reputacionais”, afirma.
De acordo com a especialista, muitas empresas enfrentam ações que poderiam ser evitadas com processos mais claros e maior integração entre as áreas estratégicas.
“Quando a companhia investe em transparência, comunicação interna e políticas bem definidas, reduz significativamente o risco de litígios. Isso fortalece a governança e gera impactos positivos nos indicadores ESG”, explica.
As práticas trabalhistas também têm incorporado temas como bem-estar, prevenção de conflitos e segurança jurídica.
“A avaliação de passivos vai além dos números. Ela considera como a empresa se posiciona diante de seus colaboradores e da sociedade. Estratégias alinhadas ao ESG ajudam a transformar desafios jurídicos em oportunidades de melhoria contínua”, acrescenta Márcia.
