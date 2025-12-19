Relatório mapeia dinâmica de obras e projetos em São Paulo
Panorama reúne dados sobre movimentações construtivas e fases iniciais na capital; documento pode ser solicitado gratuitamente por interessados
A Hoff Analytics preparou um panorama sobre o comportamento do mercado da construção na cidade de São Paulo com base no indicador StartObras, desenvolvido em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (ABRAMAT). O relatório reúne sinais de movimentação associados a obras e projetos, com recortes por tipologias e variações observadas ao longo do ano, com foco nas fases iniciais da construção.
Segundo Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics, São Paulo foi escolhida por concentrar historicamente um dos maiores volumes de obras em andamento do país e por oferecer um recorte relevante para decisões de planejamento. “Quando criamos o StartObras em parceria com a ABRAMAT, nosso objetivo foi dar mais clareza ao setor, e isso continua. A construção sempre teve uma infinidade de dados, mas pouca informação sobre o que realmente indica movimento. No caso da cidade de São Paulo, esse recorte é ainda mais importante porque o município concentra uma das maiores dinâmicas da construção no país”, afirma.
De acordo com a Hoff Analytics, o material traz análises sobre a evolução das obras nas principais tipologias e mudanças registradas ao longo do período. A equipe técnica avalia que o StartObras tem contribuído para ampliar a visibilidade sobre o ritmo do setor e seus ciclos de atividade.
O panorama foi elaborado com base no acompanhamento mensal de movimentações construtivas em todo o Brasil, consolidadas no indicador StartObras. A leitura considera sinais de atividade associados a obras e projetos em diferentes tipologias e fases, organizados em recortes que permitem observar tendências e variações ao longo do tempo, incluindo o comportamento do mercado na cidade de São Paulo.
O recorte do relatório para a cidade de São Paulo pode ser solicitado gratuitamente por profissionais e empresas interessadas. A solicitação é utilizada para direcionar o envio a quem efetivamente precisa das informações, garantindo distribuição eficiente e acesso imediato ao conteúdo.
Em sua conclusão, Bichoff afirma que a intenção é ampliar o conhecimento a respeito do indicador. Segundo ele, o acesso completo ao StartObras em nível nacional é disponibilizado gratuitamente apenas para associados ABRAMAT, mediante solicitação diretamente à entidade.
