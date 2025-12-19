Consumidor projeta tecnologia e transparência para 2026

O cenário de consumo no Brasil atravessa uma fase de amadurecimento impulsionada pela necessidade de planejamento financeiro. Se o ano de 2025 consolidou o perfil do comprador estratégico, que pondera decisões diante de um cenário de endividamento que atinge patamares elevados entre as famílias, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o horizonte de 2026 aponta para a ascensão do consumo de precisão. Nesse novo estágio, o uso de dados e tecnologias preditivas torna-se um aliado na busca por máxima eficiência e custo-benefício.

Essa evolução reflete uma mudança na jornada de compra, que se apresenta mais longa e informativa. A preferência por bens de maior vida útil, observada na resiliência de setores como o de móveis e eletrodomésticos — conforme apontado pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do IBGE — indica uma tendência de valorização da economia circular. O consumidor de 2026 busca instituições que ofereçam clareza sobre o ciclo de vida e a sustentabilidade dos bens adquiridos.

Neste contexto de alta seletividade, o marketing assume uma função vital na viabilidade dos negócios. Thiago Franklin, diretor-estratégico da agencia BAOBÁ, analisa que as estratégias de comunicação baseadas em urgência artificial perdem tração para o marketing de utilidade. "Para as empresas, o desafio de 2026 será antecipar necessidades de forma proativa. O marketing estratégico torna-se o principal ativo de retenção, pois é ele quem constrói a confiança necessária para o fechamento de vendas em ambientes digitais complexos", afirma o especialista.

Franklin ressalta que a autoridade técnica será o diferencial decisivo para romper a barreira da desconfiança. "A marca que conseguir estabelecer uma narrativa de transparência radical tende a ganhar a preferência de quem gasta de forma calculada. O marketing deixa de ser um acessório de vendas para ser o garantidor da credibilidade da marca perante o público", pontua.

Para Nathalia Barretti, diretora-executiva da agência BAOBÁ, a relevância das empresas passará pela integração entre tecnologia e branding. Segundo a diretora-executiva, o posicionamento de marca se consolida como uma ferramenta de viabilidade comercial e não apenas estética. "Para se adaptar a essa transição, o setor de comunicação deve focar em diretrizes que priorizem o conteúdo informativo. É o marketing que traduz a complexidade técnica em valor perceptível para o cliente", explica Barretti.

A especialista complementa que a integração total entre os canais físicos e digitais deixa de ser um diferencial para se tornar um requisito de sobrevivência. De acordo com a análise da diretora-executiva, o sucesso das marcas dependerá da compreensão de que, para o novo consumidor, o marketing focado em agilidade operativa e entrega de valor real é o único caminho para converter a intenção de compra em fidelidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Analistas do setor indicam que as tendências para 2026 revelam um consumidor brasileiro tecnologicamente empoderado e consciente de seu papel no mercado. Para o marketing e a publicidade, as projeções sugerem que o crescimento dependerá de estratégias fundamentadas em transparência e utilidade. No horizonte setorial, a predição de necessidades e a manutenção da credibilidade apresentam-se como elementos centrais da nova jornada de consumo, reforçando a importância de uma comunicação cada vez mais estratégica.