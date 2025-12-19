WSO2 aponta principais tendências para 2026

A WSO2, fornecedora de softwares abertos para APIs, integração e gerenciamento de identidade, anuncia as tendências que devem orientar a evolução das arquiteturas digitais em 2026. Em 2025, a aceleração do desenvolvimento e uso da IA transformou o ambiente tecnológico das empresas em todo o mundo, inaugurando uma fase de modernização que vai além da migração de sistemas legados e coloca adaptabilidade, segurança e padronização no centro das decisões estratégicas. No Brasil, esse movimento ganha contornos próprios, impulsionando a adoção de arquiteturas mais flexíveis e plataformas capazes de sustentar o crescimento contínuo de soluções baseadas em IA.

Segundo Fernando Arditti, VP LatAm da WSO2, essa mudança elevou APIs, identidade digital, integração e plataformas internas ao status de pilares competitivos. O executivo destaca que as empresas passaram a adotar padrões abertos e arquiteturas modulares, reforçando a necessidade de governança sobre o uso de ferramentas de IA. Arditti explica que muitas organizações ainda enfrentam o desafio de controlar como colaboradores utilizam sistemas generativos e quais dados são inseridos nessas plataformas, um risco crescente para segurança e conformidade. Soluções como o AI Gateway da WSO2 permitem centralizar políticas, monitorar fluxos e garantir uso corporativo mais seguro da IA.

“As empresas brasileiras estão percebendo que modernizar não é apenas adotar novas tecnologias, mas criar bases arquiteturais sólidas para escalar IA de forma sustentável. Quando padrões abertos, identidade, integração e APIs trabalham juntos, a inovação deixa de ser episódica e passa a ser contínua”, afirma Arditti.

“Estamos entrando em uma fase em que a arquitetura será o principal fator que viabiliza, ou limita, o potencial da IA”, destaca o executivo. Organizações que priorizarem interoperabilidade, governança e camadas modulares estarão mais preparadas para responder às exigências regulatórias, criar produtos com mais rapidez e acompanhar a velocidade das transformações tecnológicas. Segundo o executivo, “é o alinhamento entre arquitetura e estratégia que permitirá inovar sem interrupções”, ponto que abre espaço para as principais tendências que devem orientar as decisões das empresas em 2026.

Tendências que vão definir 2026, segundo a WSO2

A partir dos aprendizados de 2025 e da evolução dos modelos de IA, a WSO2 aponta quatro movimentos estruturais que devem moldar a próxima fase da modernização digital:

Arquiteturas AI-native se tornam padrão: sistemas passam a ser concebidos desde o início com agentes, modelos e automação integrados, aumentando escala, autonomia e velocidade de inovação.

Identidade digital migra para modelos de “confiança contínua”: verificação adaptativa, autenticação dinâmica e decisões baseadas em risco permitirão lidar simultaneamente com usuários humanos, fluxos automatizados e agentes de IA.

Plataformas internas (IDPs) se consolidam como infraestrutura crítica: antes voltadas a times avançados, passam a unificar APIs, integrações, identidade e modelos de IA em toda a organização, acelerando o desenvolvimento seguro.

Open standards, SaaS e open source dominam a modernização: a combinação desses três pilares reduz dependência tecnológica, simplifica governança, facilita adequação regulatória e permite escalar IA com amplitude.

Governança e segurança de IA entram no núcleo da arquitetura: soluções corporativas passam a centralizar políticas de uso, monitorar fluxos e mitigar riscos associados a modelos generativos, incluindo detecção de deepfakes e controle sobre dados inseridos em ferramentas de IA.

Como o Brasil se conecta às tendências globais

O CTO global da WSO2, Asanka Abeysinghe, destaca que essas tendências aproximam o Brasil da modernização global tecnológica. “O avanço da IA levou as empresas a repensarem sua arquitetura digital de forma mais estratégica e pragmática. Em vez de modernizar componentes isolados, elas entenderam que precisam de uma base capaz de evoluir continuamente e incorporar novas capacidades de agentes, modelos e automação inteligente”, afirma. “Esses movimentos indicam que, em 2026, a IA deixa de ser uma iniciativa paralela e passa a orientar as decisões estruturais das organizações.”

Sobre a WSO2

Fundada em 2005, a WSO2 é fornecedora independente de software, oferecendo soluções open source de gerenciamento de APIs, integração e gestão de identidade e acesso (IAM) para milhares de empresas em mais de 90 países. Os produtos e plataformas da WSO2 — incluindo a plataforma interna de desenvolvimento de última geração, Choreo — capacitam organizações a aproveitar todo o potencial da inteligência artificial e das APIs para entregar com segurança a próxima geração de serviços e aplicativos digitais habilitados por IA. Com abordagem open source, orientada por IA e baseada em APIs libera desenvolvedores e arquitetos da dependência de fornecedores e permite a criação rápida de produtos digitais. A WSO2 conta com mais de 800 funcionários ao redor do mundo, com escritórios na Austrália, Brasil, Alemanha, Índia, Sri Lanka, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos, e registra mais de US$ 100 milhões em receita recorrente anual.