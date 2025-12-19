Consumidores pesquisam por produtos e serviços, diz pesquisa

O Brasil já ultrapassou a marca de 272 milhões de smartphones ativos, segundo aponta uma pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV). Em um país com 213,4 milhões de habitantes, o número revela que muitos brasileiros utilizam mais de um dispositivo. Um levantamento realizado pela Siprocal, empresa de tecnologia para publicidade digital, em parceria com o Opinion Box, com o objetivo de analisar o impacto do uso de smartphones na jornada de compra dos consumidores, analisou os principais usos do smartphone, sendo redes sociais (79%), comunicação (71%) e atividades de trabalho ou estudo (66%) — sendo este último uma possível explicação para a presença de aparelhos múltiplos por pessoa.

Esses dados demonstram a presença de um público constantemente conectado e exposto a conteúdos e anúncios em diferentes momentos do dia, ampliando a possibilidade de impacto em momentos mais relevantes do dia e criando um potencial único para marcas. Segundo a pesquisa, 78% dos entrevistados afirmaram usar seus aparelhos por mais de quatro horas diárias, tornando o mobile o espaço mais estratégico para impactar os consumidores.

Na visão de Paulo Fernandes, Global VP Ad Sales e General Manager da Siprocal, a pesquisa reflete o potencial estratégico da funcionalidade para a conexão de marcas e consumidores. De acordo com o levantamento, 73% dos consumidores lembram de ter visto alguma propaganda em seus dispositivos antes de realizar uma compra, e 90% já pesquisaram um produto no celular após ver um anúncio.

“O mobile é o principal ponto de contato entre marcas e consumidores. Ao serem impactados por um conteúdo certo, na hora certa, eles transformam o interesse de compra em ação. É sabendo disso que empresas precisam investir em ações de marketing que façam sentido para o seu público-alvo. Com o auxílio de dados relevantes, como localização geográfica e até mesmo padrão comportamental, as empresas são capazes de se diferenciarem umas das outras”, comenta.

Não é à toa que 61% dos consumidores afirmam que ainda não tinham se decidido pela compra antes de serem impactados por algum tipo de publicidade no seu smartphone, auxiliando na tomada de decisão, segundo a pesquisa. Esse número evidencia que os anúncios no ambiente mobile não apenas acompanham o consumidor na jornada, mas também desempenham papel ativo na conversão. “Hoje, é no mobile que a jornada do consumidor realmente acontece. Ele primeiro impacta, depois fortalece a lembrança de marca e, por fim, leva à conversão. Diante de um público cada vez mais indeciso e com atenção fragmentada, o celular assume o papel de principal agente de influência e decisão”, complementa Paulo.

Da personalização às ofertas e promoções: o que desperta a atenção e gera conversão?

A pesquisa aponta que 46% dos consumidores afirmam que a identificação com o produto ou serviço anunciado é o fator que mais chama atenção para um anúncio. Já na etapa de conversão, ofertas e promoções ganham relevância, sendo decisivas para 50% do público.

Segundo Paulo, os dados mostram a importância de equilibrar objetivos de awareness (identificação e reconhecimento de marca) e performance (conversão), ajustando formato e mensagem conforme a etapa do funil. “Uma estratégia eficiente combina elementos racionais e emocionais, unindo ofertas atrativas com conteúdos que reflitam o estilo de vida e os valores do público. Essa integração aumenta o interesse pelos anúncios, eleva o engajamento e reduz a rejeição publicitária, tornando o investimento mobile mais eficaz em um cenário de alta competitividade”, explica.

Eficiência dos anúncios via notificação push

Ainda de acordo com a pesquisa, os anúncios via notificação push demonstram excelente desempenho. 70% dos entrevistados lembram de ter recebido esse tipo de mensagem, e 57% já clicaram em alguma. Além disso, 52% afirmam que já realizaram uma compra a partir desse tipo de anúncio. A pesquisa aponta ainda que o formato também oferece boa experiência ao consumidor, com apenas 24% declarando-se insatisfeitos, um índice de rejeição relativamente baixo diante do alto recall.

“Mais do que apenas otimizar a entrega de conteúdo relacionada às marcas, a combinação de ações personalizadas, timing e formatos de entrega — como notificações por push, ou até mesmo o investimento em campanhas interligadas entre a TV Conectada e dispositivos móveis — possui um impacto real. O mobile concentra grande parte da dinâmica da decisão de compra no Brasil e, para as marcas, isso significa repensar estratégias e estar presente nos momentos que realmente importam”, afirma Fernandes.

Metodologia

O levantamento da Siprocal em parceria com o Opinion Box ouviu 1.056 consumidores com o intuito de mapear como o consumidor se relaciona com formatos de ads.

Sobre a Siprocal

A Siprocal é uma plataforma para publicidade que combina dados proprietários e tecnologia para ativar campanhas digitais personalizadas em múltiplas telas. Com soluções baseadas em comportamento, geolocalização e perfis de audiência, a empresa se compromete a entregar eficiência em dispositivos móveis, TVs conectadas e games. Presente em toda a América, a Siprocal ajuda marcas a se conectarem com os consumidores onde eles realmente estão.