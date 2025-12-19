Royal Palm Tower Indaiatuba recebe Certificação ESG Pulse

Após quase um semestre de avaliações e auditorias, o hotel Royal Palm Tower Indaiatuba conquistou a Certificação ESG Pulse. A unidade do interior paulista, a primeira da rede Royal Palm Hotels & Resorts a receber o certificado, alcançou altas pontuações nos três pilares — Ambiental, Social e Governança —, assegurando a classificação de Nível Transformador, um dos mais altos entre as certificações concedidas pela empresa.

O ESG Pulse demonstra o comprometimento avançado da rede Royal Palm com a sustentabilidade e a integração de boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa, de forma estratégica e contínua. A certificação é composta por quatro níveis, de acordo com as pontuações sobre as ações avaliadas. O Royal Palm Tower Indaiatuba obteve pontuações de 79,9 no Ambiental e 77,4 no Social. Entre 76 e 92, a Pulse considera que o ESG do hotel está inserido na cultura organizacional e liderando esforços para promover mudanças significativas no setor.

Rafael Moraes, gerente de Marketing da rede Royal Palm Hotels & Resorts e membro do comitê de ESG, explica que, há três anos, a rede definiu com clareza as ações e metas a serem perseguidas e alcançadas para reforçar o compromisso das unidades hoteleiras com as ações ESG. Anualmente, todas as ações e resultados dos programas são divulgados por meio de relatório anual, que, em 2026, chega à sua terceira edição.

Em 2025, foi dado um passo a mais rumo ao processo de certificação de todas as unidades da rede, em Campinas e Indaiatuba. No segundo semestre, foi realizada a primeira fase do processo, com a entrega dos diagnósticos dos hotéis. Na sequência, a ESG Pulse iniciou as auditorias das ações e números apresentados, que precedem a terceira e última etapa da certificação, que é a auditoria presencial para comprovação, na prática, do que foi apresentado.

“Conquistar a certificação Pulse ESG Nível 3 é um avanço significativo para o Royal Palm Tower Indaiatuba”, comemora Henrique Silva, gerente-geral do hotel. “Esse reconhecimento confirma que a agenda ESG já faz parte da nossa cultura, orienta nossas decisões e inspira nossa equipe. Mais do que um selo, é a comprovação de que estamos gerando impacto real para nossos colaboradores, hóspedes, comunidade e para todo o setor hoteleiro”, diz ele. “Seguiremos avançando com responsabilidade e propósito na manutenção de uma hospitalidade cada vez mais sustentável”, completa.

“Dentre as centenas de ações avaliadas, destacaram-se a entrada da unidade no Mercado Livre de Energia, a revisão e digitalização de processos internos para evitar o uso de papel em fluxos de pagamento, o apoio sistemático a entidades assistenciais como o Educandário Deus e Natureza, o Volacc (Voluntários de Apoio no Combate ao Câncer) e o CECAL (Centro de Convivência Amor sem Limites), na cidade de Indaiatuba; e o sistema de reaproveitamento de água pluvial para irrigação e lavagem de áreas externas. “Estes foram alguns dos destaques avaliados, entre os diversos projetos já implementados em Indaiatuba”, lembra Rafael Moraes.



Dos quatro níveis de certificação, o hotel Royal Palm Tower Indaiatuba obteve o terceiro, um abaixo do que é considerado o grau de excelência, que é uma meta a ser buscada nos próximos anos”, diz Moraes. “A certificação de Nível Transformador mostra que o tema ESG está bem inserido na cultura do grupo”, acrescenta o gerente de marketing da Rede.

“Os processos de certificação dos demais hotéis da rede, como o Royal Palm Plaza Resort, o Centro de Convenções Royal Palm Hall, o Royal Palm Tower Campinas e o Hotel Contemporâneo, estão em fase avançada e acreditamos que, até o início do ano, todos eles devem receber a Certificação Pulse ESG”, afirma.

Reconhecida por sua atuação técnica e baseada em dados, a ESG Pulse se põe em evidência no mercado por oferecer uma certificação baseada em metodologias internacionais, como os padrões do Global Sustainable Tourism Council (GSTC) e a norma ABNT PR 2030.

A certificação ESG Pulse para hotéis tem como objetivo elevar os padrões do setor de hospitalidade, estimulando negócios a adotarem práticas sustentáveis com foco em resultados de longo prazo. A metodologia considera aspectos como eficiência energética, gestão de resíduos, diversidade e impacto social local, transparência nos processos e engajamento com fornecedores sustentáveis.