Prêmio Prolagos de Jornalismo Ambiental reconhece trabalho de Camila Raupp

A jornalista Camila Raupp, editora da Prensa de Babel, teve seu trabalho reconhecido pelo 7º Prêmio Prolagos de Jornalismo Ambiental, conquistando o segundo lugar na categoria Mídias Alternativas. O destaque veio com um episódio especial do Prensa Podcast que aborda os impactos da implantação da rede separativa de esgoto no bairro Cem Braças, em Búzios — obra considerada a maior intervenção de saneamento básico da história do município.

O conteúdo premiado trouxe entrevistas com o prefeito Alexandre Martins, o secretário de Saneamento e Drenagem Aziel Vieira, o engenheiro Salviano Leite, representante da AMANRASA, além de participação em áudio da Prolagos. As falas explicam avanços, desafios e os benefícios ambientais para as praias de Manguinhos e Rasa, reforçando a dimensão pública e comunitária do tema.

Durante a cerimônia, realizada na noite de quarta-feira (10), no Boteco Seu Osmar, em Cabo Frio, Raupp discursou sobre sua trajetória. Ela lembrou que este foi o primeiro ano em que se sentiu pronta para concorrer ao prêmio.



“Sou muito grata por este reconhecimento. Há três anos iniciei um processo profundo na minha vida, depois de um burnout que me custou muito como profissional. Voltar a esse espaço significa reencontrar minha relação com o jornalismo”, afirmou.

A jornalista ressaltou a importância simbólica do prêmio para a valorização da categoria: “O Prêmio Prolagos é mais do que uma premiação. É um encontro anual com os melhores jornalistas da região, uma celebração do que temos de mais sagrado: a notícia. Em tempos de descrédito, reconhecer o jornalismo profissional é um sopro de esperança”.

Ela também reforçou a relevância da pauta ambiental tratada no podcast: “São cerca de 700 famílias impactadas pelas obras de saneamento no bairro Cem Braças. Nosso ecossistema em Búzios é frágil e delicado. Ações como essa garantem que possamos manter nosso principal ativo a salvo e protegido. Vamos seguir acompanhando e informando sobre o andamento das obras e os impactos no dia a dia dos moradores”, destacou.

O evento reuniu profissionais de toda a Região dos Lagos e anunciou vencedores em nove categorias, incluindo webjornalismo, rádio, telejornalismo, fotojornalismo e mídias alternativas. Na categoria de Raupp, o primeiro lugar ficou com Glauber Ribeiro, do portal RLagos Notícias.

Também foram reconhecidos:



– Jornalismo Universitário: Eduarda Silva (Agência Experimental UVA)

– Fotojornalismo: Mariana Ricci (1º) e Helena Dias (2º)

– Rádio Jornalismo: Suellen Rodrigues (1º – Estação 104 FM) e Luís Felipe Rodrigues (2º – Rádio Costa do Sol)

– Webjornalismo: Fernanda Carriço (1º – Fonte Verta) e Ludmila Lopes (2º)

– Telejornalismo: Radá Calixto (1º – Record Interior) e Fred D’Mato (2º – InterTV)

– Trata Bem: Maurício Mizumoto (1º – Jornal Hora Certa) e Alysson Nogueira (2º – Fonte Certa)

Com 15 anos de atuação, Camila Raupp é jornalista, graduada em marketing pela Estácio e estudante de psicologia na UVA. Já passou por veículos como Estação 104 FM, Rádio Búzios Comunidade, Diário Cabofriense, O Peru Molhado e A Raza. Também atuou como assessora de imprensa da Prefeitura de Cabo Frio. Hoje, além de editar a Prensa de Babel, assina projetos especiais e colunas.

É casada com o escritor e jornalista Victor P. Viana, com quem divide redação e criação, e mãe de três meninos: Davi, Daniel e Lucas.