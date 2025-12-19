BEN nasce em Portugal para ser conduzido em toda a Europa

MATOSINHOS, Portugal, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CEiiA, Matosinhos, 19 de dezembro - O BEN recebeu hoje o certificado de homologação da União Europeia após um longo e exigente processo realizado no IDIADA (em Espanha), e pode, a partir de agora, ser conduzido em toda a Europa.

Criado pelo CEiiA, é um e-car pequeno, acessível e sustentável para ser usado e transacionado como serviço. É o primeiro e-car com contador de emissões evitadas CO2, capaz de compensar as emissões de carbono de produção durante o seu uso por meio da tecnologia AYR (vencedora do Prémio Bauhaus Europeu de 2021).





O BEN é uma das principais concretizações da Be.Neutral, uma Agenda Mobilizadora e Verde para a Inovação Empresarial, integradas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), geridas pelo IAPMEI. Esta Agenda é liderada pela NOS e que envolve 40 parceiros, entre os quais o CEiiA e oito municípios do Norte de Portugal, com destaque para Guimarães, que será a capital europeia verde em 2026.

“Com o BEN, Portugal é, a partir de agora, um construtor (de mobilidade) europeu. Criámos o BEN como resposta da Europa a um novo modelo social inclusivo que passa por e-cars mais acessíveis, pequenos e sustentáveis. O BEN está, assim, alinhado com a iniciativa “Small and Affordable e-car” lançada pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen com o objetivo de criar um carro do futuro europeu.”, afirma Helena Silva, Administradora e CTO do CEiiA.

A primeira fase de desenvolvimento do BEN termina agora com o certificado de homologação que permite a produção de uma primeira série de e-cars na BEN Garage do CEiiA, em Matosinhos. A fase seguinte passa pela construção de lotes de edições especiais do e-car, customizadas a várias aplicações previstas. Este período implica também uma evolução no produto e na unidade de produção piloto do BEN com capacidade para produção de 200 unidades por ano.

Em 2026, serão estabelecidos outros sites de produção em Portugal e na Europa, estando em curso processos de negociação para que em 2030 se esteja a produzir de forma descentralizada 20.000 unidades por ano e com um preço a partir dos 8.000€.

