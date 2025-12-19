A Laserfiche é líder no Quadrante de Dados Empresariais para Gestão de Conteúdo Empresarial da Info-Tech Research Group

Laserfiche — a principal fornecedora de SaaS para gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios, é líder no relatório Enterprise Content Management – ??Enterprise Data Quadrant da Info-Tech Research Group. Com o maior número de avaliações entre todos os fornecedores e uma pontuação composta de 9,1, a Laserfiche ficou em primeiro lugar em Recursos do Produto e Satisfação.

“A Laserfiche se sente honrada em ser reconhecida como Líder no Quadrante de Dados ECM em um momento em que a IA está transformando todos os aspectos de como as organizações criam valor a partir de seus dados”, disse Thomas Phelps IV, CIO e vice-presidente sênior de estratégia corporativa da Laserfiche. “Agradecemos especialmente as mais de 400 avaliações que contribuem para nossa pegada emocional líquida de +94 e os 99% dos usuários que indicam que ‘adoram a plataforma Laserfiche’”.

O Quadrante de Dados da Info-Tech avalia e classifica produtos, capacidades e funcionalidades com base no feedback de profissionais de TI e de negócios. Em outro relatório da Info-Tech, “Transforme a Eficiência, a Produtividade e a Conformidade por meio da Implementação de ECM”, a consultoria observou: “A Laserfiche Cloud oferece amplas funcionalidades que superam as necessidades das organizações modernas que enfrentam desafios complexos de gerenciamento de conteúdo”. Outros destaques incluem:

Laserfiche Supera a média do mercado em funcionalidades essenciais, incluindo automação de processos de fluxo de trabalho, gerenciamento de documentos ECM, pesquisa e gerenciamento de metadados.

incluindo automação de processos de fluxo de trabalho, gerenciamento de documentos ECM, pesquisa e gerenciamento de metadados. 99% dos usuários indicam que adoram a plataforma Laserfiche.

indicam que adoram a plataforma Laserfiche. A Laserfiche foi classificada como a solução número 1 e a mais recomendada pelos usuários.

“A Laserfiche é uma plataforma essencial em todo o Sistema da Universidade Texas A&M, dando suporte a tudo, desde sistemas estudantis até RH, contas a pagar e instalações”, disse Jeffrey Phillips, diretor executivo de serviços de tecnologia da Universidade Texas A&M. “A capacidade de configurar e implantar fluxos de trabalho automatizados rapidamente nos ajudou a acelerar o retorno do investimento e aprimorar a experiência de alunos, professores e funcionários em toda a universidade.”

“Em uma era em que a IA está remodelando a forma como trabalhamos e inovamos, o verdadeiro sucesso reside na parceria. Colaborar com um fornecedor confiável de gerenciamento de conteúdo como a Laserfiche oferece aos líderes a clareza e a confiança necessárias para transformar a inovação em impacto”, afirma Andrea Malick, diretora principal de consultoria da Info-Tech Research Group. “Essa conquista como Líder reflete o compromisso da empresa em capacitar organizações com soluções de conteúdo seguras e inteligentes.”

Para mais informações

Sobre a Laserfiche

Laserfiche é uma plataforma empresarial líder para gerenciamento de documentos e automação de fluxos de trabalho centrados em conteúdo. Por meio de fluxos de trabalho escaláveis, formulários, modelos sem código e captura habilitada por IA, a plataforma Laserfiche® acelera a execução de negócios.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com o gerenciamento de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento da Laserfiche, que prioriza a nuvem, incorpora inovações em aprendizado de máquina e IA para permitir que as organizações em todo o mundo se transformem em empresas digitais. Clientes de todos os setores – incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e manufatura – usam a Laserfiche para aumentar a produtividade, escalar seus negócios e oferecer experiências de cliente com prioridade digital.

Os funcionários da Laserfiche estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar as pessoas a reimaginar como a tecnologia pode transformar vidas.

Entre em contato com a Laserfiche:

Blog Laserfiche | X | LinkedIn | Facebook

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251218706356/pt/

Contato com a mídia:

Linda Domingo

Diretor de Comunicações, Laserfiche

Linda.domingo@laserfiche.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

562-988-1688 ext. 234