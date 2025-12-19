O Índice Global de Cidades Poderosas 2025 da Fundação Mori Memorial prevê mudanças no ranking das cidades devido ao crescimento do turismo no Leste Asiático e às pressões inflacionárias no Ocidente

O Instituto de Estratégias Urbanas da Fundação Memorial Mori, um órgão de pesquisa criado pela Mori Building, principal incorporadora de paisagismo urbano de Tóquio, publicou hoje seu relatório anual O Índice Global de Cidades Poderosas (GPCI) 2025 é um relatório que avalia a competitividade urbana de 48 grandes cidades em todo o mundo. O relatório também inclui GPCI – Centros Financeiros, uma avaliação das cidades como centros financeiros internacionais, e o novo GPCI–Ecossistemas de Startups avalia a competitividade dos ambientes de startups.

O relatório deste ano destaca a ascensão notável das cidades do Leste Asiático e a estagnação de diversas cidades ocidentais, mostrando como desafios globais, como tensões geopolíticas e disparidades regionais na inflação, estão impactando significativamente o desempenho das principais cidades em todo o mundo.

Os resultados refletem tendências positivas no Leste Asiático, incluindo a ascensão de Tóquio ao 2º lugar, sua posição mais alta desde o início do índice, impulsionada por melhorias nas funções urbanas de Habitabilidade e Interação Cultural. Diversas outras cidades do Leste Asiático também alcançaram avanços notáveis, com Seul consolidando sua posição em 6º lugar, Xangai subindo para o 8º, Pequim subindo do 16º para o 12º e Taipei avançando do 30º para o 24º. No geral, as cidades do Leste Asiático se beneficiaram da maior acessibilidade, da crescente infraestrutura turística e do apelo cultural.

Em contraste, muitas cidades ocidentais enfrentaram inflação crescente e conectividade internacional em declínio. Londres manteve a liderança pelo 14º ano consecutivo, embora sua pontuação geral tenha diminuído ligeiramente. Nova York caiu para o 3º lugar, enquanto Paris e Amsterdã tiveram dificuldades com a acessibilidade e a interação cultural devido às pressões inflacionárias e ao desempenho fraco em outras áreas importantes.

Esses resultados sugerem que desafios globais, como a inflação e as mudanças na dinâmica do turismo, estão redefinindo a competitividade urbana,àmedida que cidades do Leste Asiático aproveitam oportunidades de crescimento por meio do turismo e de investimentos em infraestrutura, enquanto cidades ocidentais enfrentam pressões econômicas e as consequências de disrupções globais.

O GPCI avalia a competitividade das cidades utilizando 72 indicadores distribuídos por seis funções urbanas principais: Economia, P&D, Interação Cultural, Qualidade de Vida, Meio Ambiente e Acessibilidade.

Destaques

Londres (1º)

Londres manteve a liderança graças ao forte desempenho em indicadores como “Variedade de Opções de Trabalho”, “Número de Estudantes Internacionais”, “Melhores Universidades do Mundo” e “Número de Startups”. A cidade também apresentou melhorias em “Flexibilidade no Estilo de Trabalho” e ficou em 1º lugar em “Áreas Verdes Urbanas”. No entanto, pequenas quedas em “Atrações Turísticas”, “Opções de Vida Noturna” e “Número de Lojas de Varejo” levaram a uma leve redução na pontuação geral de Londres.

Tóquio (2º)

Tóquio subiu para o 2º lugar pela primeira vez, após nove anos consecutivos em 3º, impulsionada por uma melhora substancial em sua pontuação geral. Embora a classificação de Tóquio em Economia tenha caído, a cidade se destacou em Qualidade de Vida (1º lugar) e Interação Cultural (2º lugar), incluindo o 1º lugar em “Opções de Vida Noturna” e o 2º lugar em “Atrações Turísticas”. Tóquio também fez progressos significativos em sua classificação Ambiental, subindo do 18º para o 7º lugar, incluindo o 2º lugar no indicador recém-adicionado “Avaliação de Sustentabilidade Corporativa”.

Nova York (3ª)

Nova York caiu para o 3º lugar, saindo do 2º pela primeira vez desde 2012, após registrar a maior queda na pontuação geral entre as 48 cidades. A cidade enfrentou desafios em Qualidade de Vida, ficando em último lugar em "Nível de Preços", e apresentou declínios em Meio Ambiente. As pontuações para "Atrações Turísticas" e "Opções de Vida Noturna" em Interação Cultural também caíram ligeiramente. Apesar desses desafios, Nova York continua liderando em Economia e P&D, mantendo as primeiras posições graças ao seu desempenho incomparável em "Capitalização do Mercado de Ações" e "Investimento em P&D".

Paris (4º)

Paris se manteve em 4º lugar, com uma pontuação ligeiramente superior, impulsionada pelos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 e pelo seu estatuto de principal destino turístico mundial. A cidade destacou-se na Acessibilidade, ultrapassando Nova Iorque e conquistando o 2º lugar. Contudo, tal como outras cidades ocidentais que enfrentam pressões inflacionárias, Paris teve dificuldades em indicadores como o "Nível de Preços", o que fez com que a cidade caísse para o 2º lugar em Qualidade de Vida.

Singapura (5º)

Singapura manteve a 5ª posição no ranking, impulsionada por melhorias na área da Economia, incluindo uma pontuação mais alta em "Variedade de Opções de Trabalho". No quesito Meio Ambiente, os índices de "Biodiversidade" e "Áreas Verdes Urbanas" da cidade foram os mais altos entre as 10 melhores cidades do GPCI. No entanto, as pressões inflacionárias globais levaram a uma queda acentuada no "Nível de Preços", fazendo com que Singapura caísse para a 31ª posição no ranking de Qualidade de Vida.

Seul (6º)

Seul foi a cidade que mais subiu no ranking das 10 melhores, aproximando-se de Singapura. Manteve-se em 5º lugar em P&D, ficando em 2º em "Número de Patentes", 3º em "Número de Pesquisadores" e entre as 10 melhores em "Melhores Universidades do Mundo". Em Meio Ambiente, Seul ficou em 4º lugar em "Avaliação de Sustentabilidade Corporativa". Em Interação Cultural, Seul apresentou melhorias em "Número de Visitantes Estrangeiros", "Atrações Turísticas", "Opções de Vida Noturna" e "Atratividade das Opções Gastronômicas", refletindo a forte infraestrutura para visitantes.

Amsterdã (7º)

Amsterdã manteve sua 7ª posição no ranking, impulsionada por melhorias em "Flexibilidade do Estilo de Trabalho" na função Qualidade de Vida e pela 10ª posição em "Biodiversidade" na função Meio Ambiente. No entanto, os desafios para Amsterdã incluíram uma queda no "Nível de Preços" dentro da função Qualidade de Vida, bem como pontuações mais baixas em "Atrações Turísticas" e "Opções de Vida Noturna" na função Interação Cultural.

Xangai (8º)

Xangai subiu três posições, alcançando o 8º lugar, impulsionada por fortes pontuações em P&D, incluindo em "Número de Pesquisadores" e "Melhores Universidades do Mundo". A cidade apresentou progresso significativo em Interação Cultural, aprimorando seu apelo turístico com atrações, opções de compras e experiências gastronômicas mais bem avaliadas. Em Acessibilidade, Xangai subiu três posições, chegando ao 4º lugar, devido a melhorias em "Número de Passageiros Aéreos", "Número de Chegadas e Partidas nos Aeroportos" e "Tempo de Deslocamento até os Aeroportos".

Dubai (9º)

Dubai caiu uma posição, para o 9º lugar, mas alcançou várias melhorias importantes, incluindo sua primeira classificação no top 10 da economia, graças a uma taxa de crescimento do PIB mais alta. Em Interação Cultural, Dubai subiu para o 5º lugar em "Número de Conferências Internacionais" e melhorou suas classificações em "Opções de Vida Noturna", "Atratividade das Opções de Compras" e "Atratividade das Opções Gastronômicas". Em Acessibilidade, Dubai ficou em 3º lugar em "Cidades com Voos Internacionais Diretos". Embora a Qualidade de Vida tenha apresentado avanços em "Número de Médicos" e "RiscoàSaúde Mental", uma queda em "Flexibilidade no Estilo de Trabalho" reduziu a classificação geral da cidade.

Berlim (10º)

Berlim caiu uma posição, para o 10º lugar, mas subiu no ranking de Qualidade de Vida para o 4º lugar, com um aumento significativo em “Flexibilidade no Estilo de Trabalho”, embora seu “Nível de Preços” tenha piorado. Em Interação Cultural, indicadores aprimorados, como “Opções de Vida Noturna” e “Número de Eventos Culturais”, elevaram sua classificação para o 8º lugar. Apesar das pontuações mais altas em “Biodiversidade” e “Áreas Verdes Urbanas”, o ranking de Meio Ambiente de Berlim caiu seis posições, para o 15º lugar, devido ao declínio em “Compromisso com a Ação Climática” e “Satisfação com a Limpeza Urbana”.

Osaka (18º)

Osaka obteve o maior aumento de pontuação e ascensão no ranking geral entre as 48 cidades, subindo da 35ª para a 18ª posição. A cidade melhorou seu posicionamento em cinco das seis áreas, com exceção de P&D. Na área de Economia, Osaka registrou uma forte recuperação na taxa de crescimento do PIB, e em Interação Cultural, a cidade subiu da 23ª para a 13ª posição graças às melhorias em “Número de Visitantes Estrangeiros”, “Opções de Vida Noturna”, “Atratividade das Opções de Compras” e “Atratividade das Opções Gastronômicas”.

Taipé (24º)

Taipei subiu seis posições, alcançando o 24º lugar no ranking geral, impulsionada por um progresso significativo na área de Meio Ambiente. Taipei ficou em 1º lugar no indicador recém-adicionado de “Avaliação de Sustentabilidade Corporativa” e em 8º em “Biodiversidade”, elevando sua classificação em Meio Ambiente da 20ª para a 2ª posição, uma impressionante melhoria de 18 posições.

GPCI – Centros Financeiros

O GPCI–Centros Financeiros avalia as mesmas 48 cidades que o GPCI, utilizando 14 indicadores em quatro grupos: Mercados de Instrumentos Financeiros, Intermediários Financeiros, Mercados de Câmbio e Taxas de Juros e Pessoal Altamente Qualificado. Em 2025, Nova Iorque, Londres e Tóquio mantiveram suas três primeiras posições. Xangai apresentou uma queda significativa em Mercados de Instrumentos Financeiros, passando da 4ª para a 10ª posição. Pequim e Hong Kong subiram uma posição cada, ficando em 4º e 5º lugar, respectivamente. Em seguida, vieram Toronto, Mumbai, Singapura, San Francisco e Xangai, nessa ordem.

Nova York (1º):Nova York obteve altas pontuações em todos os quatro grupos de indicadores. Assim como no ano passado, ficou em primeiro lugar em “Capitalização do Mercado de Ações”, “Valor de Negociação do Mercado de Ações”, “Principais Gestores de Ativos do Mundo” e “Escritórios de Advocacia Internacionais”. Este ano, também ficou em primeiro lugar em “Capital Captado por meio de IPOs”.

Londres (2º): Londres manteve a primeira posição nos mercados de câmbio e taxas de juros e conquistou o primeiro lugar em pessoal altamente qualificado.

Tóquio (3º): Tóquio manteve uma pontuação alta em Intermediários Financeiros pelo terceiro ano consecutivo e sua classificação em "Capital Captado por meio de IPOs" melhorou do 5º para o 4º lugar.

Pequim (4º): Pequim demonstrou sua força em dois indicadores: “Intermediários Financeiros” e “Pessoal Altamente Qualificado”.

Hong Kong (5º): Hong Kong melhorou sua posição no ranking de Mercados de Instrumentos Financeiros em duas posições, alcançando o 4º lugar, impulsionada pelo 3º lugar em "Capital Captado por meio de IPOs".

GPCI – Ecossistemas de Startups

Para abordar a crescente importância das cidades no fomento de startups e na expansão para mercados globais, o Global Power City Index (GPCI) introduziu o índice de Ecossistemas de Startups. Além das mesmas seis funções principais utilizadas no GPCI, este novo índice inclui uma função "Startup" que abrange 21 indicadores em 5 grupos (Talento Empreendedor e Ambiente Educacional, Ambiente Empreendedor, Dinamismo Empreendedor, Ambiente de Escala e Dinamismo de Escala), resultando em uma estrutura de sete funções para avaliar a competitividade como polos de startups.

O índice abrange 47 cidades-alvo do GPCI e o Vale do Silício, que compreende a cidade e o condado de São Francisco, além dos condados de San Mateo, Santa Clara e Alameda, refletindo o papel abrangente da região como um polo global de startups.

Vale do Silício (1º): O Vale do Silício dominou quatro dos cinco grupos de indicadores, com exceção de Talento Empreendedor e Ambiente Educacional, superando todas as outras cidades por uma margem significativa. Notavelmente, ficou em primeiro lugar em todos os indicadores de Dinamismo Empreendedor e Dinamismo de Escala.

Nova York (2º): Nova York ficou em segundo lugar em Dinamismo Empreendedor e Dinamismo de Escala, e em terceiro lugar em Ambiente Empreendedor e Ambiente de Escala.

Londres (3ª): Londres ficou ligeiramente atrás de Nova York, terminando em terceiro lugar, graças a um equilíbrio de pontos fortes em todos os indicadores.

Boston (4º): Boston ficou em primeiro lugar em Talento Empreendedor e Ambiente Educacional, superando o Vale do Silício, e teve um desempenho muito forte em "Número de Fundadores Originários de Universidades de Ponta" e "Universidades de Ponta do Mundo".

Paris (5º): Paris demonstrou pontos fortes em áreas-chave, ficando em segundo lugar no ranking das "500 Melhores Empresas do Mundo" e em quarto lugar tanto em "Mobilidade de Talentos para Empresas em Expansão" quanto em "Melhores Universidades do Mundo".

O comunicado de imprensa completo e o relatório resumido podem ser baixados em https://mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/index.shtml

